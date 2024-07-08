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NONO被控性侵猥褻6女 出庭全盤否認：不認識被害人

記者蕭雅娟／台北即時報導
藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，今矢口否認犯罪，辯稱「不認識被害女子」。記者林伯東／攝影
藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，今矢口否認犯罪，辯稱「不認識被害女子」。記者林伯東／攝影

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，今天士林地方法院首度開庭約一個多小時，NONO延續偵查中供詞，矢口否認犯罪，今辯稱「不認識」被害女子，庭後NONO完全沒有替自己辯駁，一發不語淋雨上車離開。

影片來源：聯合新聞網

據了解，士林地院今開庭行準備程序，傳喚被告NONO出庭，沒有傳喚被害女子，約1個多小時的庭訊，NONO同樣否認犯行，辯稱不認識這些被害女子，不記得檢方起訴的犯罪事實。

今庭後，午後對流雲系發展旺盛，午後大雷雨報到，NONO步出法庭遭媒體包圍，詢問有無道歉、懺悔，但NONO不發一語，沒有在媒體面前為自己辯駁，淋雨上車離去。

士林地檢署經調查，認定NONO案有6名女子受害，士檢今年5月17日偵結，NONO利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害女子，2008年、2010年、2011年、2013年間，分別以工作邀約見面、錄影結束搭載、吃宵夜為由，在車上、住家、飯店，違反女子意願妨害性自主。

檢方查出，NONO犯案時還問被害人，「有沒有看過那麼大的？」壓制被害人強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」NONO客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇電視台工作人員，竟在議會女廁熊抱、搓揉胸部，說「要不要跟我打砲？」，幸好工作人員假意順從，在NONO解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

士檢認定，NONO不知自重，為逞私欲性侵、猥褻被害人，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻共7罪嫌，犯後態度迴避，絲毫未見悔意，建請法官從重量刑，嚴懲惡行。另，北檢不起訴3案，其中2案已由士檢認定強制猥褻罪嫌不起訴，被害人未聲請再議，不起訴確定。

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，今矢口否認犯罪，辯稱「不認識被害女子」...
藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，今矢口否認犯罪，辯稱「不認識被害女子」。記者林伯東／攝影

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