認屍期限最後1天 唐治平母冰存逾1月未認領 堅持不是他媽

藝人唐治平仍認為殯儀館中冰存遺體不是他母親， 迄今不願領回母親遺體。(本報系資料照)

藝人唐治平的母親上月遭發現陳屍住家社區頂樓，唐堅持女屍不是媽媽，不願領回遺體，遺體放置新北市立殯儀館已逾1月，今日則是新北警方公告依法處理的日期，對此士林地檢署表示，全案尚待科學驗證比對身分，諭令收埋時警方再依規定處理，今天則不處理遺體收埋。

士檢今指出，檢察官依法相驗後，為確認死者身分，持續調閱蒐集死者相關醫療紀錄等資料，並積極以科學驗證比對身分，尚待正式比對結果，盡速依法定程序妥為處理後續事宜。檢方表示，待檢察官完成死者身分調查確認，而諭令收埋時，將由警方依相關規定處理遺體收埋事宜。

今年6月3日被發現陳屍自家社區頂樓，唐仍堅持母親只是離家出走，不肯承認且至今不願領回遺體，唐母親遺體置放殯儀館已逾一月，今天是認屍期限的最後一天，法規規定，遺體暫存到期日後，若無特殊狀況，檢方會簽結，再由殯儀館以「有名無主屍」收埋，才能安排統一火化處理。

據了解，新北殯儀館網站上還查詢不到此案火化資訊，遺體仍在殯儀館冰存；唐治平友人表示，今天為警方公告會依法處理的日期，並非正式火化日，目前唐治平因為精神狀況不穩定，所以也不敢再提起此事。