2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

隨著2024上半年結束，電視劇收視成績也出爐了。據中國電視劇收視率調查平台雲合數據顯示，由張若昀主演的「慶餘年2」勇奪第一，網路討論度相當高的「墨雨雲間」登上第三，令人訝異的是，由胡歌 主演，口碑、收視都極高的「繁花 」只拿下第4名。對此，有粉絲說出原因，幫忙平反。

被封為「劇王」的「慶餘年2」，挾著前作的聲勢，一開播就引起高度關注，不負眾望以37.9億點閱領先其他對手。不少網友認為，續集還能勇奪第一，也只有「范閑、林婉兒」做得到。

古裝劇「與鳳行」以29.5億點閱拿下第二名，雖然該劇在播出時被網友詬病劇情太老套，但靠著趙麗穎和林更新的超強CP感，還是收穫不少人氣。

但三名則是于正的新作「墨雨雲間」，才剛收官就拿下21.6億點閱量，可以說是大黑馬。打著「女性復仇神劇」的招牌，女主角吳謹言再次展現「延禧攻略」中魏瓔珞的魅力與氣勢，而男主角王星越也因為這部劇暴紅。

在排名中，最令人意外的就是胡歌、唐嫣、辛芷蕾、馬伊琍 等人主演的「繁花」。該劇在年初開播之時，一度創造追劇熱潮，連劇中的「排骨炒年糕」、「寶總泡飯」等美食也變得炙手可熱，胡歌甚至以「寶總」一角勇奪白玉蘭影帝。但這部爆款劇卻只拿到第四名，令人不解。

有網友跳出來解釋，「繁花」只有30集，相較「慶餘年2」的36集、「與鳳行」的39集、「墨雨雲間」的40集，少了許多，再加上它是去年12月底上檔，而統計期間是從2024年1月1日到6月30日，點閱量自然跟不上，但該劇的熱度與口碑有目共睹。

第5名則是白敬亭及金晨主演的年代劇「南來北往」。