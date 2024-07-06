劉德華上海開唱「兩度」險摔落舞台 網嚇壞：別這麼賣命了

劉德華差點摔下4米高的升降台。（視頻截圖）

劉德華近日開啟「今天...is the Day」個人巡迴演唱會，日前上海場時，卻在台上兩度發生意外，其中一個甚至差點跌落舞台，讓不少官眾捏了一把冷汗。隔天，劉德華親自道歉，承認「昨天做了個非常危險的動作」。相關話題引起網友熱議。

當晚，劉德華演唱「練習」時，他配合歌詞在舞台上做出奔跑動作，在雙膝跪地的瞬間，奔跑的慣性讓他控制不住向前滑行了一段距離，差點摔下4米高的升降台，幸好劉德華及時剎停，不過，他的左膝已懸空到舞台邊。看到如此驚險畫面，台下粉絲忍不住尖叫。

相關畫面經多名粉絲在社交平台上分享，引起熱烈討論，有人說，「太危險了，下次別做了」、「真的差點要嚇死了」、「真的是險象環生，有驚無險」、「以為是故意設計的」、「別這麼賣命了」。

另一個動作則是在升降台下降時，劉德華站在邊緣，險些踩錯跌落。

隔天，劉德華在演唱會上公開道歉，「對不起，昨天做了個非常危險的動作，我也怕滑出去，所以今天特別跟大家說抱歉，希望大家諒解，很多人不在現場看到危險（片段），所以我是不小心的，我會好好照顧自己」，也強調「自己以後不會再做出類似的高風險表演動作」。