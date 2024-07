就是寵粉 金秀賢在台「脫稿演出」即興加碼這橋段

金秀賢演唱戲劇OST。記者王聰賢/攝影

金秀賢6日晚間在林口體育館舉辦亞洲巡迴粉絲見面會,暢談他拍攝「淚之女王」的幕後點滴。雖然活動延遲15分鐘才開始,但粉絲不以為意,尤其聽到他一現身就高歌劇 中的歌曲「Love You With All My Heart」,全場9000名粉絲瞬間陷入瘋狂。

從「來自星星的你」到「淚之女王」,金秀賢一直是粉絲心中的男神代表。但私下的他和劇中深情的模樣截然不同,在見面會上一度化身冷面笑匠,要求粉絲「不好笑也要笑」,說完後又覺得不滿意,想重新再講一次,連主持人曾寶儀在問什麼都忘了。

看著台灣粉絲熱情尖叫,金秀賢光是向全場四面八方打招呼,就忍不住傻笑連連。他簡單地用中文打招呼,老實招認只會基本問候,就連在德國 拍戲的趣事,他都呆呆地回答就是閒逛住處附近的藥妝店,以及拍婚禮戲時演員們根本不熟,大家頗為尷尬。

他歌唱實力不俗,一連為粉絲唱了「Wherever You Will Go」、「Someone You Loved」、「All of me」等6首歌曲,因為粉絲點歌想聽他在日本 唱過的「Lemon」,金秀賢臨時加碼,直接和樂隊即興演出這首米津玄師的神曲,把脫稿演出當成送給台灣粉絲的禮物。

在見面會問答環境時,金秀賢大方解答關於「淚之女王」拍攝幕後的點點滴滴,還反問粉絲:「既然人生那麼辛苦,為什麼要看淚之女王?」在瞥見台下前排的男粉絲時,金秀賢突發奇想,要求攝影師給這位帥哥特寫,相當開心自己有外貌出眾的男粉絲。