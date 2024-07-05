今夏襲來地表超強天災 「龍捲風暴」號召全民追風

葛倫鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在「龍捲風暴」化身「風暴追逐者」。(圖／華納兄弟提供)

災難大片「龍捲風 暴」（Twisters）由「侏羅紀世界」（Jurassic World）大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）監製，「星際效應」、「天能」特效團隊操刀，集結「捍衛戰士：獨行俠」葛倫鮑威爾（Glen Powell）、影集「正常人」黛西埃德加瓊斯（Daisy Edgar-Jones）、「變形金剛：萬獸崛起」安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）等明星卡司，打造一場刺激、沉浸式的觀影體驗。

該片曝光終極預告，呈現一群「風暴追逐者」的冒險之旅，製作團隊為確保劇本完全根據準確和真實的科學，不僅訪問了氣象學家、跟隨風暴追逐者一起行動，還找來前美國國家海洋暨大氣總署的分析師凱文卡勒赫來擔任技術顧問，協助審核創意概念並且教導演員和劇組人員基本的龍捲風科學知識。

現實生活中，龍捲風是使用簡稱為EF級數的改良藤田級數進行分級，從 EF-0級到 EF-5級（時速超過300公里）。氣象學家在對於龍捲風相關的損害程度進行測量之後，會把測量結果和一系列的損害指標和損害程度進行比較，然後再估計龍捲風可能產生的風速範圍。

而在「龍捲風暴」中，有多場龍捲風的戲分，從EF-1級到EF-5級的龍捲風都有，每個龍捲風的靈感都來自真實發生的龍捲風。參考資料包含技術顧問凱文卡勒拍攝的超大胞雲層和真實龍捲風的原始影像，以及由專業風暴追逐者、Discovery頻道「Storm Chasers」實境節目主持人尚恩凱西捕捉到的影像，為這部電影增加更多真實感。