AV天后退役8年 意外掀舊聞 痛喊：至今不敢告訴爸媽

上原亞衣。圖／摘自IG

日本 前AV天后上原亞衣選擇在最風光的時間點，於2016年引退時，當時引發轟動，近年經營事業有成，不但投資 服飾品牌，更遍及日本與韓國。不過上原亞衣昨日更新社群，坦言自己過去當AV女優這件事，至今她還不敢告訴爸媽。

上原亞衣表示，「從AV退役之後，我一直努力經營公司，第一家公司即將進入第8個年頭」，而她至今沒跟父母說當過AV女優，「這不是一份可以驕傲說出口的工作，過去的事情至今也沒有告訴父母」，其實退役後也曾遇過困難，但現在雖然已經有銀行願意貸款 給她，也可以申請房貸，只是這段路走得很艱辛，「為了走到今天，歷經了很多挫折，現在依然有很多困難，但大家都一樣，無論用什麼形式，大家都很拚命努力」，並期許未來更努力。

但該文卻意外引起炎上，台灣AV達人一劍浣春秋指出原因竟與她2013年拍攝的作品劇情有關，原來有網友表示上原亞衣曾於2013年有部精彩作品，她在片中回家向父母坦承拍AV，接著突然在家人面前，與其他AV男優突發辦事，最後家人也接受選擇，但劇情相當另類，該網友更稱上原亞衣說謊，不過，一劍浣春秋感嘆：「對老司機們來說會把AV作品當真，實在是可笑。」並懷疑是反串，但也認同部分網友所說，認為上原亞衣的知名度很高，父母不太可能不知情。