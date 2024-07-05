我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

英國大選變天為何市場淡定？一個關鍵詞解密

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

記者陳慧貞／即時報導
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳妍希與陳曉6月突遭爆8年婚變，雙方至今未做正面回應，今(5日)是陳曉37歲生日，他的工作室發文慶生：「新的一歲即將迎來新的篇章，願你：前路歡暢，長樂未央！」包括合作過的劇組、粉絲都捎來祝賀詞，唯獨陳妍希連著2年對老公生日不發一語，再度引發熱議。

2人婚變之說傳得沸沸揚揚，但夫妻倆卻始終保持沉默，任憑外界風風雨雨，連中國狗仔張小寒拍到陳曉與「知否知否應是綠肥紅瘦」演「如蘭」一角的女星張佳寧等人聚餐，女方先行離去，陳曉則是待到凌晨2點多搭車離開，也未見他說過隻字片語，不過，陳曉與張佳寧是中央戲劇學院同窗，判斷可能是同學聚會，也可能為他慶生。

中國知名狗仔劉大錘則發聲，認為此為夫妻家務事，但2人也確實很久沒在同一個城市待過了，「要說兩個人真領了離婚證書的話，我覺得工作室一定會站出來，或者他們本人一定要站出來」無法論斷2人婚姻狀況。

對於外界揣測不斷，陳曉過生日，以往陳妍希每年都會準備慶生，不過從去年開始，網友就發現陳妍希未公開發文祝賀，加上近日的婚變傳聞，引來網友熱議，粉絲紛紛留言：「今天陳曉生日，能不能放過他」、「人家離不離婚跟你有什麼關係，離婚了人家工作室會官宣的」此話題立刻登上熱搜。

上一則

真的不老男神 62歲劉德華霸氣回歸 帥成這樣

延伸閱讀

陳妍希傳婚變 好友林心如看新聞才知

陳妍希傳婚變 好友林心如看新聞才知
和陳曉鬧離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機

和陳曉鬧離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機
離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機 和22歲鮮肉大談姐弟戀

離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機 和22歲鮮肉大談姐弟戀
陳曉婚後就變了？ 陳妍希怨差很多 連主持人都心酸

陳曉婚後就變了？ 陳妍希怨差很多 連主持人都心酸

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
周迅戴老花眼鏡，引起不少討論。(取材自微博)

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

2024-06-29 23:10
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」

12星座下半年會遇什麼麻煩 射手忙翻天、這星座「累到放棄思考」
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解
甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太