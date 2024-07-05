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金秀賢抵台 粉絲蜂擁機場大混亂 差點發生踩踏事件

記者季相儒／ 桃園機場即時報導
從商務中心通關入境後金秀賢再搭車回到入境大廳跟接機粉絲打招呼，現場上千名粉絲一見到金秀賢便放聲尖叫，他從頭到尾保持微笑，甚至逐一向媒體直播鏡頭打招呼，親和力爆表，隨後搭車離開。記者季相儒／攝影
從商務中心通關入境後金秀賢再搭車回到入境大廳跟接機粉絲打招呼，現場上千名粉絲一見到金秀賢便放聲尖叫，他從頭到尾保持微笑，甚至逐一向媒體直播鏡頭打招呼，親和力爆表，隨後搭車離開。記者季相儒／攝影

韓星金秀賢近期演完「淚之女王」後擄獲萬千女粉芳心再創事業巔峰，明天將在林口體育館舉辦粉絲見面會，今天他傍晚搭機抵台後先經商務中心通關入境，然後再回到桃機二航廈入境大廳與接機粉絲見面，他逐一向各個位置的粉絲打招呼，短暫停留後就離開機場。

金秀賢搭乘大韓航空KE187航班來台，在晚間6時04分抵達桃園機場，班機還未到，管制區內就已有將近百名粉絲接機，他一步出候機室就先向粉絲及媒體打招呼，隨後搭車前往商務中心，但突然金秀賢決定下車步行，卻又發生意外插曲。

金秀賢在管制區內意外插曲，金秀賢一下機就被大批粉絲包圍，差點發生踩踏事件，商務中心的電動車開不到五十公尺，又被粉絲團團圍住，結果金秀賢決定下車步行卻迷路，沒想到又造成混亂，結果走到體溫檢查站，才發現走錯，又再度折回，現場粉絲及入境旅客亂成一片十分混亂，最後金秀賢用步行的方式走到商務中心。

從商務中心通關入境後金秀賢再搭車回到入境大廳跟接機粉絲打招呼，現場上千名粉絲一見到金秀賢便放聲尖叫，他從頭到尾保持微笑，甚至逐一向媒體直播鏡頭打招呼，親和力爆表，隨後搭車離去。

電動車

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