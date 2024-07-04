劍指金馬獎？中國要求短片境外參展須備案

上海浦西在疫情期間封控，街頭剩下防疫人員。(新華社資料照)

第61屆金馬獎短片類（劇情、紀錄、動畫）報名已於1日截止，中國國家電影局今晚突然公告，國產短片參加境外電影節展，也要比照影片先向國家電影局備案。此舉是否會迫使已報名的中國大陸短片退展，有待後續觀察。

以2022年上海封城 為背景的大陸短片「備忘錄」，去年獲得第60屆金馬獎最佳紀錄短片。這部描述疫情 封城對市民帶來種種瘋狂的短片得獎後，隨即在大陸遭到全網封殺，迄今在微博仍搜尋不到。

中國國家電影局官網4日晚間公告，重申根據相關法規，攝製完成的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦的20個工作天前，將相關材料報電影主管部門備案。

值得注意的是，公告強調，短片參加境外電影節展也要「參照執行」，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。

公告最後並附上「短片赴境外參加電影節（展）備案表」電子檔。

根據中國「電影產業促進法」、「廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定」，擬參加境外電影節（展）的電影，應在節（展）舉辦20天前向電影主管部門備案，但這兩項法規均未提到短片。

中國當局2019年開始抵制金馬獎，當年金馬獎入圍 名單公布，大陸作品不見蹤跡。其後，陸續有大陸短片報名、入圍並得獎。