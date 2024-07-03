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林志穎傷後太瘦 「披荊斬棘3」馬伯騫強逼餵食養胖

記者許晉榮／即時報導
林志穎闊別6年後，推出全新單曲 「溫柔失控」。(圖／吉米工作室提供)
林志穎闊別6年後，推出全新單曲 「溫柔失控」。(圖／吉米工作室提供)

「不老男神」林志穎闊別6年後，3日推出全新單曲 「溫柔失控」，還邀來「披荊斬棘3」的隊友馬伯騫合作。林志穎興奮表示：「很久沒有發行單曲，希望這首歌能帶給大家歡樂動感的氛圍，再收幾十首歌曲後，選擇這首『溫柔失控』做為加入華納音樂的第一首單曲。」

談及與馬伯騫的緣起，林志穎笑曝，完全是因為對方不停的餵食而結緣，「其實跟小馬認識是因為在『披荊斬棘3』，那時因為自己很瘦，小馬除了自己很會吃以外，也會一直餵食我」。

林志穎更大讚馬伯騫私下是一位貼心小男孩，對音樂也非常有想法，「小馬本身除了會唱，也懂饒舌，聽到這首歌曲想要有不同世代對話的感覺，剛好小馬也有提出想要合作單曲，彼此一拍即合」・

外界好奇林林志穎私下遇到什麼狀況會覺得失控？他直言：「現實生活中會失控是掌握不了的事，如果沒有在安排之內，就會覺得有點失控。」至於下一步音樂大計為何？林志穎考慮，「目前有在思考以不一樣方式跟歌迷見面，因為自己的體力仍在逐漸恢復中，還沒有百分百的能完全發揮，但單曲的計畫是一直都有的，請大家繼續期待」。

林志穎（左）邀來馬伯騫合作新單曲。(圖／吉米工作室提供)
林志穎（左）邀來馬伯騫合作新單曲。(圖／吉米工作室提供)

林志穎

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