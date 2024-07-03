烏克蘭戰火猛…80幾歲奶奶天天躲防空洞 烏裔台女星淚崩

瑞莎心繫家人，一提烏克蘭戰爭就淚崩。記者王聰賢／攝影

歸化台灣的烏克蘭 裔藝人瑞莎今(3 日)帶領學員出席第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，身為台灣媳婦，她心繫家鄉烏克蘭戰火不停歇，一問到家人近況，瑞莎難忍激動情緒瞬間淚崩，提到80幾歲奶奶行動不便，卻生活在日日躲防空洞的日子，2個女兒出生後，也只能透過視訊看曾外孫女，她和在台灣的父母無時無刻不在擔心，心碎道：「希望我的奶奶還沒走之前，可以再看到她。」

俄烏戰爭戰火蔓延2年多，瑞莎表示每天都會透過視訊關心奶奶，原本照顧她的叔叔，2個月前簽署自願役主動從軍上戰場，「其實叔叔年紀也不小，所以現在奶奶就一個人，平常由認識的朋友照顧，因為飛彈每天飛，她行動不方便，多數時間都躲在地下室防空洞避難。」

她說，爸媽都在台灣，這兩年來因為擔心奶奶，日日是煎熬，曾想讓奶奶飛到鄰近國家例如波蘭、匈牙利，家人飛往當地會合見面，但又擔心高齡奶奶承受不住舟車勞頓，每每家人們談到烏克蘭狀況，總不超過5分鐘就結束話題，因為每個人的情緒都會因擔心而潰堤，每每失控卻又無計可施。

說到此，瑞莎再度淚崩，不斷地祈禱戰爭快結束，「好多朋友、弟弟都是沒有手、沒有腳」，戰爭的殘酷已造成成千上萬人死亡，數百萬人流離失所，瑞莎難過道：「雖然現在已經很少人再提俄烏戰爭，但情況只有愈來愈嚴重」。