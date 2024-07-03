HYBE國際女團出道…12萬人選出6成員 首曲展現超人氣

全球女團KATSEYE。圖／環球音樂提供

由韓國經紀公司HYBE攜手Geffen Records打造的女團KATSEYE終於宣布正式出道，推出首支單曲「Debut」，MV推出短短5天已突破260萬次觀看，甫出道就展現超人氣！

從選秀實境節目「The Debut: Dream Academy」， 12 萬份報名表中挑出 20 名進行培訓，經過一連串的訓練後決選出 6 名跨文化背景成員組成 KATSEYE，而首支單曲「Debut」就邀請美國新世代搖滾天團共和世代（OneRepublic）主唱、同時也是王牌製作人萊恩（Ryan Tedder）量身打造，洗腦旋律與 MV 當中整齊劃一的強勁舞蹈風格讓粉絲驚豔。

KATSEYE 中的 6 名成員年齡從 16 歲到 21 歲不等，來自三大洲、六個不同城市，更有著截然不同的成長文化背景，成員包含來自美國亞特蘭大 ，擁有委內瑞拉與古巴 血統的丹妮拉（Daniela）、來自洛杉磯 且擁有印度血統的蘿拉（Lara）、瑞士的曼儂（Manon）、來自夏威夷且擁有華人背景的梅根（Megan）、菲律賓的蘇菲亞（Sophia）以及唯一擁有韓國背景的成員 Yoonchae 。

團名的「貓眼」是一種根據觀察角度不同，會散發出各種顏色的寶石，就像 6 位成員一樣，背景不同但皆各自展現獨特的面貌與才華，並在團體中一同閃耀。 KATSEYE 「Debut」首支單曲全台數位平台已經上線。