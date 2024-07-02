楊冪為尊重章子怡竟P圖封胸？陳可辛新片走坎城紅毯

導演陳可辛(右三)與章子怡(左三)、楊冪(右一)等人出席坎城紅毯。(路透)

導演陳可辛籌備七年的電影「醬園弄」日前於坎城影展 首映大獲好評，電影改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，劇情聚焦40年代的上海，講述了屠夫大塊頭家暴 、出軌、嫖娼最後被妻子詹周氏謀殺分屍的故事。陳可辛攜手章子怡、楊冪 、李現等人亮相坎城紅毯，由於女主角章子怡原本就受到國際媒體關注，此行更是備受坎城官方禮遇，獨享紅毯清場2分鐘的拍照待遇，排場十足。

而大部份時間都站在角落的楊冪顯得低調許多，她身穿一襲淡藍色披風長裙，原本想走溫婉氣質路線，但沒想到繞頸削肩款式的禮服更凸顯豐滿的上圍，走紅毯時還一度從側面「溢出」，好身材讓人驚嘆不已，不過楊冪工作室上傳的照片卻把突出的上圍全修掉，網友紛紛猜測畢竟這是「國際章」的場子，為了不搶女主角風采，楊冪竟然因為胸太大還得P圖修掉，堪稱「紅毯第一人」。

楊冪的好身材已經不是第一次登上熱搜，她平時拍古裝劇鮮少展現身材，但在某次跨年晚會表演，罕見穿上低胸亮片裙登台，跳舞時胸部跟著晃動的畫面在網上瘋傳，引起熱議，因為楊冪剛出道時胸型明顯較為平坦，但隨後卻逐漸成長，變成渾圓Q彈的美胸，前後差異相當大而陷入隆乳疑雲。而且她身型比較纖細，通常這麼瘦的人很難有豐滿上圍。

多年前網上曾有傳言楊冪疑似出入醫美診所做隆乳手術，後來證實那個人是長相相似、有小楊冪封號的嫩模黎丹，她坦言自己為了更像楊冪去做了隆乳手術，還大方地在微博上公佈手術過程。至於楊冪的天然美胸，至今仍是讓許多女性羡慕的焦點。

據指出，像楊冪這樣瘦卻有豐滿美胸的人雖然並不多見，但並非完全不可能，就像某種「基因樂透」，而天生胸大且形狀漂亮又是難上加難，每個女生的胸部形狀和大小決定於遺傳因素跟飲食，不少人發現喝再多青木瓜都沒有用的時候，就會選擇前往醫美診所尋求協助。

台灣知名整型名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新。」例如「魔滴」，就是能根據地心引力變化的假體，植入物直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，而「柔滴」，觸感更為柔軟自然，另外也有來自英國的全新隆乳材質「珍珠波」，高品質材料搭配最新技術，不僅可以塑造乳房自然的外觀和觸感，更可以穩定塑形、不容易破裂，使胸部堅挺又兼顧柔軟度。

邱浚彥指出，隆乳手術早期使用的假體多是光滑面，跟人體組織往往不能結合，所以容易產生莢膜攣縮的問題，也就是俗稱的「石頭奶」，但是珍珠波是100%的填充，大大降低莢膜攣縮機率，適合體型較單薄、希望術後胸型自然有溝的患者。