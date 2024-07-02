楊冪為尊重章子怡竟P圖封胸？陳可辛新片走坎城紅毯
導演陳可辛籌備七年的電影「醬園弄」日前於坎城影展首映大獲好評，電影改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，劇情聚焦40年代的上海，講述了屠夫大塊頭家暴、出軌、嫖娼最後被妻子詹周氏謀殺分屍的故事。陳可辛攜手章子怡、楊冪、李現等人亮相坎城紅毯，由於女主角章子怡原本就受到國際媒體關注，此行更是備受坎城官方禮遇，獨享紅毯清場2分鐘的拍照待遇，排場十足。
而大部份時間都站在角落的楊冪顯得低調許多，她身穿一襲淡藍色披風長裙，原本想走溫婉氣質路線，但沒想到繞頸削肩款式的禮服更凸顯豐滿的上圍，走紅毯時還一度從側面「溢出」，好身材讓人驚嘆不已，不過楊冪工作室上傳的照片卻把突出的上圍全修掉，網友紛紛猜測畢竟這是「國際章」的場子，為了不搶女主角風采，楊冪竟然因為胸太大還得P圖修掉，堪稱「紅毯第一人」。
楊冪的好身材已經不是第一次登上熱搜，她平時拍古裝劇鮮少展現身材，但在某次跨年晚會表演，罕見穿上低胸亮片裙登台，跳舞時胸部跟著晃動的畫面在網上瘋傳，引起熱議，因為楊冪剛出道時胸型明顯較為平坦，但隨後卻逐漸成長，變成渾圓Q彈的美胸，前後差異相當大而陷入隆乳疑雲。而且她身型比較纖細，通常這麼瘦的人很難有豐滿上圍。
多年前網上曾有傳言楊冪疑似出入醫美診所做隆乳手術，後來證實那個人是長相相似、有小楊冪封號的嫩模黎丹，她坦言自己為了更像楊冪去做了隆乳手術，還大方地在微博上公佈手術過程。至於楊冪的天然美胸，至今仍是讓許多女性羡慕的焦點。
據指出，像楊冪這樣瘦卻有豐滿美胸的人雖然並不多見，但並非完全不可能，就像某種「基因樂透」，而天生胸大且形狀漂亮又是難上加難，每個女生的胸部形狀和大小決定於遺傳因素跟飲食，不少人發現喝再多青木瓜都沒有用的時候，就會選擇前往醫美診所尋求協助。
台灣知名整型名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新。」例如「魔滴」，就是能根據地心引力變化的假體，植入物直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，而「柔滴」，觸感更為柔軟自然，另外也有來自英國的全新隆乳材質「珍珠波」，高品質材料搭配最新技術，不僅可以塑造乳房自然的外觀和觸感，更可以穩定塑形、不容易破裂，使胸部堅挺又兼顧柔軟度。
邱浚彥指出，隆乳手術早期使用的假體多是光滑面，跟人體組織往往不能結合，所以容易產生莢膜攣縮的問題，也就是俗稱的「石頭奶」，但是珍珠波是100%的填充，大大降低莢膜攣縮機率，適合體型較單薄、希望術後胸型自然有溝的患者。
邱浚彥提醒，近幾年隆乳越來越熱門，早就不再是個讓人避諱的話題，畢竟胸部不是只有大跟小，更重要的是「胸型好不好看」，像是上胸沒肉、下垂外擴或是大小胸，還有很多年輕媽媽產後哺乳造成胸部不再渾圓飽滿甚至變形等等情況，都可以藉由隆乳技術來找回自信。不過邱浚彥也提醒，隆乳並非越大越好，建議多與醫師溝通自己的需求。
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