「誰是被害者2」她突變大魔王 蘇慧倫認了「很痛苦」

蘇慧倫。(記者王聰賢／攝影)

張孝全、許瑋甯 主演，Netflix 懸疑推理影集「誰是被害者：第2季」自上線後便引起廣大討論，全網加入追兇行列，隨著劇情抽絲剝繭，蘇慧倫飾演的法醫，最後竟黑化成連續殺人案的幕後大魔王，暌違12年演技大噴發，令網友大讚「太會演」，連導演也誇：「她就是那種都說沒唸書，結果隔天考超好的同學」。

劇中，蘇慧倫從冷靜沈著的法醫，隨著當年愛女命案的真相一步步被揭開，到最後反轉為命案連續殺人犯、殘忍行兇的反差形象驚豔眾人，讓全網崩潰直呼：「沒想到兇手居然是薛法醫」、「蘇慧倫好會演！把一位母親偏執的愛詮釋的太好了」，被問及收到眾多觀眾反饋的反應，蘇慧倫分享詮釋角色的心境轉折，她透露，進入角色前期真的很痛苦，為了要隱藏自己是大魔王，嘗試各種表演的可能性，就怕露出半點蛛絲馬跡，另一個難處則是戲上檔前的宣傳，因不能劇透，也怕一不小心流露出線索，可能破壞觀眾跟著劇情辦案的感受。

導演陳冠仲笑稱蘇慧倫「就是那種都說沒讀書結果考超好的同學」，他說，「記得第一次碰慧倫姐時，她表現得不愠不火」表示當初蘇慧倫對角色沒把握，沒想到拍到法醫角色虐殺劉俊謙一幕，殘忍行兇的反差形象，驚豔眾人，導演直呼：「馬上就應證了我的直覺。」