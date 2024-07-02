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言承旭抱傷祝壽陳美鳳68歲生日 洩暱稱「我的小太陽」

記者陳慧貞／即時報導
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。圖／摘自臉書
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。圖／摘自臉書

「最美歐巴桑」陳美鳳1日過68歲生日，演藝圈資歷40年的她，人緣好交遊廣闊，生日有諸多親友同賀，她開心分享在台北的生日派對，直呼有很多朋友雖無血緣，彼此卻像一輩子的家人，還特別曬出言承旭手肘受傷，卻捧著蛋糕抱傷為她慶生的照片，更暱喚言承旭「我的小太陽」，私下親密稱呼意外曝光。

陳美鳳的好人緣，自6月起就不斷地有親友為她暖壽慶生，近日她曬出朋友替她暖壽聚會照，看到一直在身邊的朋友們如此貼心，內心滿滿感動與驚喜，提到「謝謝我的神秘客一直那麼貼心，沒有血緣卻是一輩子的家人，多難得的福分多深的緣分，你們每個人，我都記在心底。」

照片中，除了藍心湄、方馨、簡沛恩外，還意外見到原本在中國工作的言承旭，特別風塵僕僕趕回台替陳美鳳慶生，2人認識時間超過12年，雖說有段時間，但也不算太長，2人交情卻相當好，言承旭連續12年為陳美鳳慶生，年年不缺席。

言承旭日前參加中綜「我在橫店打籃球」，未料上月底爆出受傷退賽，他當時還po出在醫院療傷照，指出「讓大家們擔心了，這次沒有照顧好自己。但是，很期待跟兄弟們再次在籃球場上一塊兒拚搏，等我！」盼傷癒可以回節目錄影，而此次他特別現身陳美鳳的生日派對，只見陳美鳳一手搭著他肩膀，似乎安慰兩聲，也像是叮嚀關心。

言承旭日前發文曝光受傷狀況。圖／摘自微博
言承旭日前發文曝光受傷狀況。圖／摘自微博
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。圖／摘自臉書
陳美鳳(左)慶68歲生日，言承旭抱傷出席。圖／摘自臉書

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