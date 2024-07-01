桂綸鎂為「神木之森」獻聲 回憶阿里山鐵路之旅

「神木之森：阿里山森林鐵道紀行」空拍阿里山林鐵火車穿梭於山林影像。(圖／公視提供)

台灣藝人桂綸鎂為公視與日本 NHK合製紀錄片「神木之森：阿里山 森林鐵道紀行」擔任華語旁白，她的聲音演出溫暖而富有感情。錄製旁白過程，勾起桂綸鎂過往回憶，她說：「在乘坐鐵路的過程富含很多故事，會帶領我想要再次搭乘阿里山的鐵路、再一次去看日出」。

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日本名作曲家吉田潔操刀音樂創作，他接觸鄒族古調Miyome與各項元素，最先完成主題曲「阿里山」，並形容「當初以祈禱的心情完成這首曲」。吉田潔認為高山鐵路在秘境森林運行，包含人類種種努力，因此融入日本奄美島唄歌手里安娜演唱人聲，讓整部紀錄片充滿靈動與溫暖。

拍攝林鐵處修復有成的蒸汽火車運行於軌道上影像。(圖／公視提供)

吉田潔認為高山森林鐵路在秘境森林運行，包含人類種種努力，因此融入日本奄美島唄歌手里安娜演唱人聲，讓整部紀錄片充滿靈動與溫暖。他提到，「我想要做出一種興奮感，在音樂中我非常重視人們的生活和喜怒哀樂；臺灣人的溫暖和風景，在我心中勾起了某種懷舊感，我致力於表現這樣的元素」。

「神木之森」拍攝過程田調NHK資料畫面，奮起湖便當經營者，意外發現自己阿公留下身影。(圖／公視提供)