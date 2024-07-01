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為保護狄鶯罕見動怒 楊懷民「我只希望安佐平安」

記者林怡秀／即時報導
楊懷民出席愛傳承關懷演唱會活動。(記者吳致碩／攝影)
楊懷民出席愛傳承關懷演唱會活動。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人楊懷民今受邀出席由台灣優質生命協會主辦的愛傳承演唱會，他和狄鶯頗有私交，孫安佐脫序行徑讓狄鶯和孫鵬傷透腦筋，楊懷民坦言有傳訊安慰狄鶯辛苦了，狄鶯也回應「謝謝假老公」，他表示自己不了解詳情，所以不多評論，最後忍不住動怒「你們就是為了問這些八卦嗎？」希望媒體別再追問相關細節。

孫安佐上月爆出泰國呼麻風波，接著又因為和經紀人攜帶瓦斯火槍上街遭警方帶回，一連串脫序行徑讓狄鶯夫妻傷透腦筋。

楊懷民說看到孫安佐的新聞後，傳了訊息關心狄鶯，狄鶯則回他「謝謝假老公」，他語重心長表示「其實詳情我們不是當事人，我們不了解狀況，我只希望安佐平安、他一切都好好的，讓他父母不要擔心。」

而被問到孫鵬和狄鶯的婚姻狀況，他也表示不清楚，是否看過小時候的孫安佐？他回「安佐小時候很可愛」，接著話鋒一轉，忍不住抱怨「你們問的問題……怎麼都是這個問題呢？今天是參加優質生命協會的表演，問這些問題是不是有點八卦啊？你們只想問狄鶯的問題嗎？真的很八卦耶！」捍衛好友隱私。

他也提到自身近況，他透露最近因為當上社區主委， 所以忙著處理很多瑣事，他牙根還斷裂，需要接受植牙治療，先前自律神經的問題也持續回診中，感嘆健康真的很重要。

孫安佐 泰國

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