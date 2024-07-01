親自手繪新專輯封面 米津玄師最新狀態全披露

米津玄師親手繪製專輯封面。圖／Sony Music Labels Inc.提供

睽違4年，米津玄師第6張專輯「LOST CORNER」即將在8月21日公開，新專輯收錄20首歌曲， 封面由米津玄師親手繪製，當中收錄了20首曲目。其中包括為日本 NHK晨間小說連續劇《如虎添翼》(虎に翼)所創作的主題曲 「さよーならまたいつか！Sayonara, Mata Itsuka!」、預計今夏上映的電影《Last Mile》主題曲「GARAKUTA」(がらくた)，還有由吉卜力工作室宮崎駿監督，並榮獲奧斯卡 最佳動畫長片獎《蒼鷺與少年 》主題曲「地球儀」。

影片來源：YouTube@Kenshi Yonezu 米津玄師

這張專輯除了收錄多首著名歌曲，也加入了包含由歌手Aina The End擔任主唱的「Margherita + Aina The End」等8首新歌，此外，這也是一張最能感受到米津玄師當前狀態的全新專輯。