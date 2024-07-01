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親自手繪新專輯封面 米津玄師最新狀態全披露

記者李姿瑩／台北即時報導
米津玄師親手繪製專輯封面。圖／Sony Music Labels Inc.提供
米津玄師親手繪製專輯封面。圖／Sony Music Labels Inc.提供

睽違4年，米津玄師第6張專輯「LOST CORNER」即將在8月21日公開，新專輯收錄20首歌曲， 封面由米津玄師親手繪製，當中收錄了20首曲目。其中包括為日本NHK晨間小說連續劇《如虎添翼》(虎に翼)所創作的主題曲 「さよーならまたいつか！Sayonara, Mata Itsuka!」、預計今夏上映的電影《Last Mile》主題曲「GARAKUTA」(がらくた)，還有由吉卜力工作室宮崎駿監督，並榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎《蒼鷺與少年 》主題曲「地球儀」。

影片來源：YouTube@Kenshi Yonezu 米津玄師

這張專輯除了收錄多首著名歌曲，也加入了包含由歌手Aina The End擔任主唱的「Margherita + Aina The End」等8首新歌，此外，這也是一張最能感受到米津玄師當前狀態的全新專輯。

距離上一張專輯「STRAY SHEEP」已經4年，上張專輯在2020 年全球排行榜《IFPI 全球專輯全格式排行榜2020》(IFPI Global Album All Format Chart)中創下日本藝人排名最高紀錄，CD 銷售量更超過190 萬張。這次「LOST CORNER」能否突破自身紀錄，粉絲們都給予高度期待。

米津玄師讓歌迷更了解他的真實面貌。圖／Sony Music Labels Inc...
米津玄師讓歌迷更了解他的真實面貌。圖／Sony Music Labels Inc.提供
米津玄師新專輯收錄多首熱門歌曲。圖／Sony Music Labels Inc....
米津玄師新專輯收錄多首熱門歌曲。圖／Sony Music Labels Inc.提供

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