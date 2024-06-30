驚悚畫面全曝光… 李一桐被蜈蚣差點鑽入衣袖 多虧「他」英雄救美

劉寧宇抖動李一桐寬大的袖子，蜈蚣才跑掉。(取材自微博)

憑藉「射鵰英雄傳」黃蓉晉升新一代人氣演員大陸女星李一桐，目前和劉寧宇正在拍攝古裝劇「書卷一夢」，沒想到在拍戲空檔坐著休息時，竟遭一隻大蜈蚣爬上身，讓粉絲急的大喊，最後在工作人員及劉寧宇幫助下，才把蜈蚣趕走。驚悚過程瞬間登上熱搜第一。

網上近日瘋傳一段李一桐穿著古裝坐在屋頂的畫面，因為戲服厚重，所以當有隻大蜈蚣爬到腿上時，她完全沒有發現。在遠處的粉絲見狀急得大喊提醒「腿上有蜈蚣」，但她似乎沒有聽清楚，一直在狀況外，隨著她腿部一動，蜈蚣順勢往上爬到肚子附近，最後竟要鑽進戲服裡，粉絲只好大叫工作人員。

一旁的劉寧宇趕忙要出手抓蜈蚣，但蜈蚣已爬到衣袖裡面，工作人員與劉寧宇連忙抖動李一桐寬大的袖子，幸好最後蜈蚣被抖落下來，才化解一場危機，工作人員還對粉絲抱拳感謝。

有眼尖網友發現，就是劉宇寧抖的這一下，蜈蚣才落荒而逃，於是紛紛誇讚，「劉宇寧好有安全感，抓來給我當男友」、「劉宇寧你牛」、「劉宇寧又帥又大膽，太man了」、「男友力爆棚」、「現實中的英雄救美」。