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陶子真的沒被關 本尊現身「坐輪椅被推上台」

記者李姿瑩／台北即時報導
陶子坐輪椅出場。圖／華貴娛樂提供
陶子坐輪椅出場。圖／華貴娛樂提供

台灣主持人陶晶瑩構思超過半年的說唱秀「Crazy Momoment瘋陶秀」終於在6/29（日）瘋狂呈現在粉絲面前，即使演出撞期金曲獎，但依舊不影響粉絲的熱情。陶子刻意坐著輪椅上舞台，重現日前她在社群平台上的輪椅照，自嘲自己竟成為「被拘留」網路假新聞的攻擊目標，還開玩笑要求現場粉絲拍照搭配聳動標題發限動，一起助攻讓話題熱度超越金曲獎。

陶晶瑩一開場就哽咽感謝捨棄年度盛事而到場所有「精神不正常」的粉絲們，馬上引來現場一片歡呼聲，好友們賈靜雯、楊銘威、還有剛新婚的Energy書偉也帶著老婆到場支持；而今年剛在美國高中畢業的女兒荳荳驚喜現身，嚇瘋全場觀眾，母女倆在台上一搭一唱展現好感情好默契，荳荳表現更是展現了乃母大將之風，好歌喉立刻被歌迷們力拱：「根本可以原地出道，繼承媽媽衣缽了啦！」

儘管陶晶瑩唱歌、主持、拍戲、寫書樣樣難不倒，但是要她拿起麥克風講脫口秀還是人生頭一遭！在「瘋陶秀」上陶晶瑩不僅僅拿時事當話題，還把家庭趣事、私人秘密通通搬上舞台，成為脫口秀的笑哏，逗得現場觀眾笑聲不斷。

既然是全新的說唱演出形式，當然陶子的經典歌曲，自然是不能錯過，配合脫口秀主題精心挑選歌曲來穿插其中，全場演出毫無冷場。更令人驚訝的是，就在歌曲演唱到了一半，陶晶瑩竟然收到了粉絲丟內衣示愛，讓她又驚又好笑的直說：「沒想到我也能享受嘻哈歌手的待遇呀！」

陶晶瑩用幽默話語征服全場，她實現願望宣布「MOMO教」正式成立，自己當教主，立封所有在場粉絲直接成為信徒，陶子開玩笑說自己接受各種形式的抖內課金，還在現場幫剛失婚的信徒消災解厄，幫單身已久的粉絲開示求姻緣，還遇到瘋狂信眾求防小人妙招，卻慘遭陶教主打臉拒絕笑翻全場。

而「瘋陶秀」上最讓人嚇瘋的莫過於陶晶瑩在台上抱怨孩子時，女兒直接現身舞台，荳荳一上台就先抱怨媽媽平常講話很兇，讓陶晶瑩好氣又好笑。母女兩人一連合唱了「愛喲」、「神奇女孩」兩首歌，荳荳還自彈自唱為「瘋陶秀」創作的歌曲「More then」，才華洋溢的荳荳表現令人太驚艷，而剛滿18歲的荳荳還自爆，笑說終於可以開心喝酒了，不只如此還加碼爆料爸媽酒咖的瘋狂行為，一輪黑料差點讓陶晶瑩招架不住。

除了有女兒相挺，陶晶瑩還找來因「全明星辯論會」而成為好友的黃豪平，和挺著八月孕肚登台的凱莉擔任嘉賓，三人話題尺度同樣無極限，從孕肚聊到奶頭，凱莉更瘋狂的想在台上直接生孩子，讓現場直接從普遍級變限制級。

說唱會逐漸到了尾聲，氣氛也開始變得感性起來，陶晶瑩為了紀念音樂人鄭華娟，她特地手寫了感謝信，並演唱鄭華娟為她所創作的代表作「太委屈」。「瘋陶秀」將近三小時的演出，有歡笑有感動，當然更少不了陶晶瑩經典歌曲引發的全場大合唱，所有精心安排的創意橋段都讓觀眾大呼「實在是太好玩的演出了！」。看到「瘋陶秀」現場帶來這麼多歡樂、感性的瞬間，儘管之前的排練再怎麼辛苦，陶晶瑩依舊開心表示：「好像可以展開各種巡演了喔！」

陶子把巨桃搬上舞台。圖／華貴娛樂提供
陶子把巨桃搬上舞台。圖／華貴娛樂提供
陶子戴上粉絲丟來的內衣。圖／華貴娛樂提供
陶子戴上粉絲丟來的內衣。圖／華貴娛樂提供
陶子跟女兒合唱。圖／華貴娛樂提供
陶子跟女兒合唱。圖／華貴娛樂提供

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