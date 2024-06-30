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王大陸重回裸泳酒店 自嘲人生最高峰 拒借錢給柯震東

記者陳建嘉／台北即時報導
王大陸難忘9年前曾為「我的少女時代」票房熱賣而公開裸泳。圖／兩岸電影展提供
王大陸難忘9年前曾為「我的少女時代」票房熱賣而公開裸泳。圖／兩岸電影展提供

王大陸30日和導演申奧帶著新作「孤注一擲」出席兩岸電影展聯訪，王大陸9年前主演「我的少女時代」票房破3億，兌現承諾在晶華酒店裸泳，如今重回舊地做訪問，「那好像是我人生最高峰的時候，媒體多到可怕，然後那天晚上被狗仔隊爆一堆料」，重提當年眾多的花邊新聞。

電影以東南亞詐騙集團如何詐騙為主軸，王大陸飾演不顧身旁親友反對，沉迷於網路賭博、投資加密貨幣的網路賭徒，雖早就研究過賭徒，但他自己並不會碰賭，「頂多只有過年打打麻將，雖然也有投資貨幣，但其實也沒有玩很多錢」，並說自己平常就是詐騙絕緣體，「我很少接電話、回訊息，也很少在社群上互動，再加上我不借吧人錢」，如果是好友柯震東要借錢是否會給，他立刻大笑回「當然也不會借」。

「孤注一擲」有一段跳樓戲，原本以為要跳6層樓，王大陸也一口答應，結果因為拍攝需求，最後只跳一層樓，但是王大陸還是全力以赴。至於為何會找王大陸，申奧除了讚賞他的敬業態度之後，也調侃「王大陸看起來感情、事業都很順利，很適合片中單純的研究生角色」，不免讓人想到他與直播主沐軒的戀情，導演隨後趕緊解釋：「他的私生活我不知道，但事業方面一直是滿順利的」，讓王大陸在一旁害羞承認：「很好，很好。」

申奧這次難得來台灣，王大陸也一直推薦他當地美食，一口氣吃了牛肉麵、麻辣鍋和雞爪，「我這趟忘了帶卡，王大陸還直接塞了一堆千元鈔給我，非常大方」，隨後不忘幽默補充「不過他來北京，也都是我招待的」。

喜劇演員大鵬則帶著新作「年會不能停」，他說趁休息期間有去電影院看好友吳慷仁的大尺度情慾新片「破浪男女」，看片前除了得知主角是吳慷仁，細節一概不知，吳慷仁還回訊告訴他「你就看看唄」，結果看了之後，看到大量床戲讓他相當震驚，「一開始真的蠻震撼的，但看到後來慢慢懂了為何要這樣呈現，也就習慣了」。

王大陸(右)與導演申奧合作「孤注一擲」在中國締造38億人民幣（約5億美元）的亮眼...
王大陸(右)與導演申奧合作「孤注一擲」在中國締造38億人民幣（約5億美元）的亮眼票房。圖／兩岸電影展提供
王大陸(右)與導演申奧合作「孤注一擲」在中國締造38億人民幣（約5億美元）的亮眼...
王大陸(右)與導演申奧合作「孤注一擲」在中國締造38億人民幣（約5億美元）的亮眼票房。圖／兩岸電影展提供

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