我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

語言不通、缺中文標識 華人上房屋法庭碰壁

亞馬遜Kindle中國電子店：30日起正式終止服務

孫藝真結婚生子後地位提升 名導笑認「我要拜託她」

記者陳建嘉／台北即時報導
孫藝真。(記者王聰賢／攝影)
孫藝真。(記者王聰賢／攝影)

韓國名導許秦豪執導新片「非普通家族」獲邀成為台北電影節閉幕片，他昨日出席聯訪活動，他曾與孫藝真、李英愛與沈銀河等女神合作，讓他笑稱「她們現在都是成熟美，很榮幸參與她們的花樣年華」，並笑稱孫藝真拍「愛的迫降」之後在全球大紅，已是韓國的代表性女星，如今又結婚生子，可能會非常忙碌，如果可以再度合作，「我真的只能拜託她來演」。

許秦豪與孫藝真初次合作「外出」，當時她僅23歲，才剛拍完賣座愛情片「緣起不滅」，「孫藝真要在片中演出人妻，演技非常成熟，現在已經找不到像她那麼優秀的年輕演員」，兩人後來合作「德惠翁主」，許秦豪說自己在片場誇讚「年輕時真的很漂亮」，結果孫藝真立刻俏皮回「我現在不漂亮嗎？」讓他當場開心大笑。

許秦豪拍「非普通家族」找來影帝后薛景求、「夫婦的世界」金喜愛共同演出，在選角上，許秦豪分享，在「薄荷糖」之後曾與薛景求在日本東京的酒吧遇見，兩人相談甚歡，就一直在尋求合作機會，直到這次決定翻拍「非普通家族」才總算覺得有契合的時機，而對方也毫不猶豫就答應。

至於張東健則是在「危險關係」後第二次共事，片中的角色有劇烈的反轉，他要求張東健前半段用本色演出即可，後半段再做出劇烈的反差，可以看見張東健不同的一面。

至於金喜愛，他則是年輕時就非常喜愛，卻一直到現在才終於合作，「金喜愛雖然是劇組中最資深的演員，但是非常用功，就連鏡頭沒有拍到她，她也會用盡全力沉浸在哭戲，其他演員看到之後，也會更加投入」，他並提到自己台灣電影相當喜愛，未來若有機會的話，也想合作許光漢、桂綸鎂、舒淇等優秀演員，「昨天我還想去電影院看重映版的『千禧曼波』，可惜沒時間」。

韓國導演許秦豪盛讚好友孫藝真是演技女神。(圖／台北電影節提供)
韓國導演許秦豪盛讚好友孫藝真是演技女神。(圖／台北電影節提供)
韓國導演許秦豪來台暢談好友孫藝真、金喜愛。(圖／台北電影節提供)
韓國導演許秦豪來台暢談好友孫藝真、金喜愛。(圖／台北電影節提供)

電影院 許光漢 日本

上一則

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

下一則

金曲35慶功／感言遭中國抵制 巴奈回應了

延伸閱讀

初見曾志偉以為睡著了 香港導演劉偉恒來台點名王淨、許光漢

初見曾志偉以為睡著了 香港導演劉偉恒來台點名王淨、許光漢
徐若瑄演單親媽 童星不知她是誰

徐若瑄演單親媽 童星不知她是誰
邊佑錫出道14年突暴紅 點名想見許光漢

邊佑錫出道14年突暴紅 點名想見許光漢
許光漢配音八戒 招認戀愛時也會講疊字撒嬌

許光漢配音八戒 招認戀愛時也會講疊字撒嬌

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐
電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車

電動車充電設施太缺 美近50%車主考慮換回汽油車
周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友