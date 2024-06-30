孫藝真結婚生子後地位提升 名導笑認「我要拜託她」

孫藝真。(記者王聰賢／攝影)

韓國名導許秦豪執導新片「非普通家族」獲邀成為台北電影節閉幕片，他昨日出席聯訪活動，他曾與孫藝真、李英愛與沈銀河等女神合作，讓他笑稱「她們現在都是成熟美，很榮幸參與她們的花樣年華」，並笑稱孫藝真拍「愛的迫降」之後在全球大紅，已是韓國的代表性女星，如今又結婚生子，可能會非常忙碌，如果可以再度合作，「我真的只能拜託她來演」。

許秦豪與孫藝真初次合作「外出」，當時她僅23歲，才剛拍完賣座愛情片「緣起不滅」，「孫藝真要在片中演出人妻，演技非常成熟，現在已經找不到像她那麼優秀的年輕演員」，兩人後來合作「德惠翁主」，許秦豪說自己在片場誇讚「年輕時真的很漂亮」，結果孫藝真立刻俏皮回「我現在不漂亮嗎？」讓他當場開心大笑。

許秦豪拍「非普通家族」找來影帝后薛景求、「夫婦的世界」金喜愛共同演出，在選角上，許秦豪分享，在「薄荷糖」之後曾與薛景求在日本 東京的酒吧遇見，兩人相談甚歡，就一直在尋求合作機會，直到這次決定翻拍「非普通家族」才總算覺得有契合的時機，而對方也毫不猶豫就答應。

至於張東健則是在「危險關係」後第二次共事，片中的角色有劇烈的反轉，他要求張東健前半段用本色演出即可，後半段再做出劇烈的反差，可以看見張東健不同的一面。