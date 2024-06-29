金曲35評審爭議／孫盛希、楊乃文殺濺血 2票之差落敗

草東沒有派對憑著「瓦合」一口氣抱走「年度專輯」等3大獎。圖／台視提供

第三十五屆金曲獎在評審制度微調之後，昨塵埃落定。「草東沒有派對」今年憑著「瓦合」一口氣抱走「年度專輯」、「最佳華語專輯」及「最佳樂團」等三大獎，是本屆最大贏家，評審團主席陳子鴻表示，「『草東』這幾年的成長與音樂，持續在進步，甚至有評審就說，整張專輯聽下來就是一個爽」！

不過他們與告五人在「最佳樂團」廝殺最激烈，雙方實力伯仲之間，陳子鴻說：「兩團的傳唱度與市場性都很好，但經過三論討論投票 ，最後草東略勝一籌。」

本屆金曲獎總計共1568張專輯、24071件作品報名參賽，評審團也從往年的90人擴張至160人，陣容龐大。

而今年華語歌王由熱狗擊敗群雄，陳子鴻說：「他與裘德經過兩輪討論，大家都很有共識把票投給歌聲感染力極強的熱狗。」相較於歌王，歌后的廝殺最激烈，評審先以刪去法淘汰，最後剩楊乃文與孫盛希兩人，「她們都非常棒，乃文是跨世代歌手，一直在線上很努力，但最後仍以兩票之差敗給孫盛希」。

台語歌王部分由蘇明淵與去年歌王得主許富凱及翁立友三雄鼎立，陳子鴻說：「蘇明淵討論最久，雖然音樂很樸實，但他的歌寫出人生故事，是勝出原因。」而台語歌后是巴奈與黃妃的雙后對決，不過黃妃贏在歌唱技巧已達爐火純青地步，聽完驚喜連連。