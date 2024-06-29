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金曲35／熱狗封歌王 親還原麥克風出包「超抖」事故

記者黃保慧／台北即時報導
最佳華語男歌手獎／MC HotDog熱狗／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司。記者葉信菉／攝影
最佳華語男歌手獎／MC HotDog熱狗／髒藝術家／滾石國際音樂股份有限公司。記者葉信菉／攝影

再次以新專輯「髒藝術家」蟬聯金曲獎的MC HotDog熱狗今晚拿下第35屆金曲獎最佳華語男歌手，但在獲獎前的表演上，他因為麥克風出問題，成了當天的最大亮點。他一上台接獲獎項，直說：「今天真的是好奇妙的一天，沒想到剛剛那情況在金曲獎發生，我真的快尿褲子了！」

熱狗今年以專輯「髒藝術家」拿到歌王和最佳作詞人獎，還勝任典禮表演者，沒想到卻發生麥克風故障狀況，他在獲得歌王獎座時大方說：「不過沒事，我覺得演出其實就會有很多現場的事故，有時候我覺得，來看現場就是要看歌手失誤、就是要看歌手出糗，如果他真唱得跟ＣＤ、串流平台一樣好，在家聽就好啦，幹麻來現場聽。」他幽默看待：「我相信也是金曲獎辦這麼多屆以來百年難得一見的現場（狀況）。」

身為嘻哈圈的大前輩，熱狗在後台受訪時透露沒想到會拿歌王，「因為嘻哈歌手更多的是在說唱，不是純粹的唱歌，放在非常會唱、有風格的歌手，相對有一點沒那麼看好，這是很實際的狀況」。演出經驗豐富的他也覺得當天的表演是驚嚇狀況前名，他還原當時情況：「我有感覺我是沒聲音的，但又覺得不可能，所以硬唱，結果是真的沒聲音。」他在台上嚇到幾度以為在做夢，但表示「一定要重來」！

他除了驚嚇，也對坐在位子旁的歌手感到不好意思，笑稱：「汗的熱氣一直熱他們。」他不擔心隔天新聞照片都是在台上下跪的畫面，大方說：「那是現場即興幽默、自嘲動作，回想起來覺得蠻好笑的，我下跪幹嘛，但就是希望可以把狀況圓回來。」

此外，今天也是熱狗女兒七歲生日，他跟女兒道歉無法當天慶生，喊話：「今天爸爸要喝到早上！」不過他透露已安排全家出國旅遊休息一下。

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