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金曲35／黃妃3度封台語歌后暴哭 內幕曝光：雙親過世

記者林士傑／即時報導
黃妃拿下第3座金曲獎最佳女歌手獎。記者葉信菉／攝影
黃妃拿下第3座金曲獎最佳女歌手獎。記者葉信菉／攝影

黃妃3度在金曲獎封后，即將追上江蕙5座、黃乙玲4座的紀錄，她一上台就激動噴淚，表示非常想念已故的父母，至後台受訪時仍淚如雨下，她說：「今天是媽媽的母難日（黃妃農曆生日），所以特別思念祂們，我前幾天有去塔位拜拜，跟祂們說我要上來金曲獎，感謝祂們在天上有好好保佑大家。」

她擁有無數金曲、2座金曲台語歌后，這次以專輯「十八般武藝」12度入圍第35屆金曲獎最佳台語女歌手獎，再度脫穎而出獲獎，尤其專輯以女人為主題，讓獎座更具意義，但一上台就情緒崩潰，腦海全是與已故雙親的點點滴滴，她說這是自己的第3座歌后，很希望祂們能夠在場共享榮耀，至於即將追上江蕙、黃乙玲的紀錄？她謙稱自己很是幸運，「很感謝評審老師給我這個機會，非常開心」。

她的媽媽2020年2月病逝，半年後爸爸也離開人世，雙重打擊讓她幾近崩潰，這些年仍難以走出傷痛，有沒有想跟已故雙親說的話？黃妃邊哭邊說：「真的很想念爸媽，女兒會好好把兒子撫養長大，爸媽不用擔心我們這些後輩，可以去好好修行、環遊世界，因為在世時沒有好好享受人間的快樂。」她也會謹記雙親的叮嚀，持續地一步一腳印向前行，且會盡力去幫助身邊所有可以幫助的人。

她的老公、小孩今相伴出席，恩師陳明章陪走紅毯，讓她格外安心，如今獲獎要不要舉辦演唱會？她說會繼續加油。

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