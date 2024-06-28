我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

77中國人偷渡義大利淪奴工 被拍裸照、無限期工作

持槍闖布魯克林中餐廳劫食客 2匪仍在逃

62歲江蕙罕見露臉 同框周董被誤認為「林書豪老婆」

記者梅衍儂／即時報導
林書豪（左起）、江蕙、周杰倫、昆凌一起吃飯慶功。圖／摘自IG
林書豪（左起）、江蕙、周杰倫、昆凌一起吃飯慶功。圖／摘自IG

江蕙2015年封麥後，至今已經9年，她為人低調，深居簡出不說，唯一和外界有聯繫的社群網站也關了，最近一次公開露面，是去年她出席好姐妹張清芳的演唱會，還開金嗓演唱經典歌「家後」，不過當時的她戴著口罩，沒有露出全臉。今（28）晚她出現在林書豪周杰倫的聚會，罕見以正臉示人。

上周林書豪所屬的新北國王隊拿下PLG隊史首座總冠軍，他今在社群網站上Po出與好友周杰倫、昆凌夫妻吃飯慶功照，「二姐」江蕙赫然出現其中，江蕙頂著俏麗短髮，開心站在林書豪旁邊，和周董一起抱著獎盃入鏡，氣色相當不錯又逆齡，還有網友留言問林書豪：「旁邊的是不是老婆？」

林書豪說，周董提點的6大奪冠秘訣，分別是「球不用投進，帥氣的運球最重要」、「投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉。進就會有尖叫」、「上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇」、「賽前不用聽教練，重點是聽我的歌」、「如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決」、「防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼」，讓周董笑回：「聽著我的話，就對了。」

而周董也幽默轉發合照，並寫：「你這張很像我跟二姐得獎了。」隨後又說：「好歹我跟二姐都是制霸金曲獎的人，獎盃給我跟二姐也行。」

林書豪 社群網站 周杰倫

上一則

Lulu掌舵金曲35 五大亮點一次看「最怕雨神同行」

延伸閱讀

PLG／奪冠謝幕後功臣羅師傅 林書豪：他們給我機會

PLG／奪冠謝幕後功臣羅師傅 林書豪：他們給我機會
周杰倫剛出道無人識 劉畊宏歌迷喊幫忙拍合照

周杰倫剛出道無人識 劉畊宏歌迷喊幫忙拍合照
影／周杰倫也有這麼一天 剛出道沒人認識還充當拍照路人

影／周杰倫也有這麼一天 剛出道沒人認識還充當拍照路人
周杰倫結婚後歌曲沒故事感？ 博恩點出背後關鍵原因

周杰倫結婚後歌曲沒故事感？ 博恩點出背後關鍵原因

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
「墨雨雲間」番外篇相當甜蜜。(取材自微博)

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

2024-06-23 22:35

超人氣

更多 >
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務
角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了
短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑