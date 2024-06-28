62歲江蕙罕見露臉 同框周董被誤認為「林書豪老婆」

林書豪（左起）、江蕙、周杰倫、昆凌一起吃飯慶功。圖／摘自IG

江蕙2015年封麥後，至今已經9年，她為人低調，深居簡出不說，唯一和外界有聯繫的社群網站 也關了，最近一次公開露面，是去年她出席好姐妹張清芳的演唱會，還開金嗓演唱經典歌「家後」，不過當時的她戴著口罩，沒有露出全臉。今（28）晚她出現在林書豪 、周杰倫 的聚會，罕見以正臉示人。

上周林書豪所屬的新北國王隊拿下PLG隊史首座總冠軍，他今在社群網站上Po出與好友周杰倫、昆凌夫妻吃飯慶功照，「二姐」江蕙赫然出現其中，江蕙頂著俏麗短髮，開心站在林書豪旁邊，和周董一起抱著獎盃入鏡，氣色相當不錯又逆齡，還有網友留言問林書豪：「旁邊的是不是老婆？」

林書豪說，周董提點的6大奪冠秘訣，分別是「球不用投進，帥氣的運球最重要」、「投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉。進就會有尖叫」、「上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇」、「賽前不用聽教練，重點是聽我的歌」、「如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決」、「防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼」，讓周董笑回：「聽著我的話，就對了。」

而周董也幽默轉發合照，並寫：「你這張很像我跟二姐得獎了。」隨後又說：「好歹我跟二姐都是制霸金曲獎的人，獎盃給我跟二姐也行。」