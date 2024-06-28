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Lulu掌舵金曲35 五大亮點一次看「最怕雨神同行」

記者李姿瑩／台北即時報導
金曲獎舞台打造成得獎者的伸展台。圖／台視提供
金曲獎舞台打造成得獎者的伸展台。圖／台視提供

第35屆金曲獎頒獎典禮29日在台北小巨蛋登場，今年由Lulu黃路梓茵獨挑大樑擔任典禮主持人，3度為金曲獎掌舵，搭配同樣多次主持紅毯的陳明珠和黃偉晉，有5大亮點備受觀眾期待。面對連日強大的午後雷陣雨，主辦單位台視也已經為紅毯搭好透明雨棚，希望雨神別來同行。

主持人組合是典禮成敗的關鍵，也是今年金曲獎第一大亮點。Lulu上次主持金曲獎已經是3年前，當時因為疫情必須嚴格防疫，這次主持讓她更加珍惜與所有人的交流機會。紅毯主持搭檔陳明珠與黃偉晉也已有合作默契，早就預告將精心準備，要帶給所有嘉賓和觀眾驚喜。

第二大亮點落在表演嘉賓身上，原本要向李玟致敬的王力宏在輿論壓力下請辭，話題很快地由日本天團生物股長補位，要與蘇打綠的阿龔來一場高規格合作。另有連2年角逐歌王的MC HotDog熱狗、「最佳新人」洪佩瑜、「R&B歌后」順子，萬芳也將開金嗓，致敬特別貢獻獎得主鄭華娟。

頒獎陣容則是第三大亮點，今年請到9m88、A-Lin、YELLOW黃宣、許茹芸、彭佳慧、熊仔、鳳小岳、魏如昀、魏如萱等實力派歌手共襄盛舉，一起力挺音樂人的盛會。

而得獎者名單絕對是眾所矚目的焦點之一，歌王歌后廝殺成為第四大亮點。今年「最佳樂團獎」格外引入注目，7組入圍團體實力與人氣難分軒輊，包括已經得過金曲獎的麋先生及滅火器，加上來勢洶洶的告五人、傻子與白痴、草東沒有派對、大象體操，鹿死誰手明晚便知分曉。

第五大亮點在典禮視覺設計上力求突破，從主視覺到舞台設計，全面翻新不落俗套。今年的舞台設計與主視覺在設計概念不謀而合，以「挖掘、撥雲見日」傳遞探索意涵。再度為金曲獎舞台操刀的黎仕祺，打造如伸展台一般的長型空間，象徵著得獎者在音樂道路上每一個重要時刻，要讓每位得獎者都能感受到無比的榮耀。

李玟 王力宏 疫情

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