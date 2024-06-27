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「玫瑰的故事」中的她驚爆婚變…老公趁她拍戲和女子出入酒店？

娛樂新聞組／即時報導
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的閨密「蘇更生」。(取材自微博)
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的閨密「蘇更生」。(取材自微博)

娛樂圈近日又爆出軌瓜？知名娛樂博主「推理君江小宴」日前爆料，外號「姬圈天菜」的已婚女星婚姻出現危機，起源是夫妻一方有婚外情。他雖未指名道姓，卻發布一張兩朵黃玫瑰配圖，讓人想到熱播劇「玫瑰的故事」。過了不久，「萬茜老公疑似出軌」關鍵詞登上熱搜榜第一。

「推理君江小宴」指出，萬茜在橫店拍戲的時候，她老公與一名神秘女子出入同一酒店，疑似出軌了。

從曝光的影片可見，神秘女子戴著漁夫帽、口罩，僅露出一雙眼睛，有網友看了直呼「這不就是萬茜本人嗎？」也有人從女子頭髮長度判斷那不是萬茜。另有人表示，沒看到過於親密的舉動，認為進出酒店不代表就是出軌。

而對於網友猜測影片中神秘女就是萬茜本人，狗仔則曬出萬茜的劇組拍攝行程，表示拍到畫面的那天，萬茜應該都在劇組「八千里路雲和月」拍戲。

據悉，萬茜曾以電影「軍中樂園」入圍台灣金馬獎「最佳女配角」，最近在熱播劇「玫瑰的故事」中，飾演女主公司主管兼閨密的「蘇更生」，深獲觀眾喜愛。

其實，在現實生活中，萬茜對感情生活頗為低調，2017年時直接於微博宣布生下一女兒，外界才知她已經結婚了，而她的老公則是一名攝影師。

狗仔爆料「萬茜老公疑似出軌」引發熱議後，有網友發現，萬茜過往曾標記「他拍」，分享老公幫她拍的獨照或親子合影，如今似乎都已被刪除。而於老公出軌爆料，萬茜夫妻目前未有回應。

口罩 入圍 親子

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