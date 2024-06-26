好萊塢老牌男星比爾科布斯辭世 享耆壽90歲

好萊塢老牌演員比爾科布斯（Bill Cobbs）去世，享耆壽90歲。(路透)

根據一名家庭成員，好萊塢老牌演員比爾科布斯（Bill Cobbs）去世，享耆壽90歲。他曾參演「終極保鑣」（The Bodyguard）、「博物館 驚魂夜」（Night at the Museum）等多部影視作品。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，比爾科布斯的弟弟湯瑪斯科布斯（Thomas Cobbs）在臉書（Facebook）上證實這一消息，他寫道，比爾科布斯於25日「在加州 的家中安詳離世」。

貼文寫道：「比爾是一位深受愛戴的伴侶、哥哥、叔叔、代孕父親、教父和朋友，他最近在珍貴的親人陪伴下快樂地慶祝自己的90歲生日。」

比爾科布斯的職業生涯橫跨50年，擁有近200部影視作品，並參演過許多廣受喜愛的電影，包括1993年的動作科幻片「超級戰警」（Demolition Man），以及1996年獲奧斯卡提名的經典影片「擋不住的奇蹟」（That Thing You Do!）。

這位土生土長的克里夫蘭人職業生涯始於1970年代中期，他開始登上舞台，演出不少百老匯 作品。

在整個1970年代到1980年代，比爾科布斯的職涯開始起飛。他出現在各種電視節目和影視作品中，包括「好時光」（Good Times）、「只此一生」（One Life to Live）和「芝麻街」（Sesame Street）。