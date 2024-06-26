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遭男友王柏傑酒駕牽連 謝欣穎首露面還原情況

記者黃保慧／即時報導
謝欣穎、林柏宏、項婕如出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
謝欣穎、林柏宏、項婕如出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

林柏宏、謝欣穎、項婕如、吳志慶(大飛)26日出席電影「愛的噩夢」台北電影節放映星光場，當天也是謝欣穎在男友王柏傑發生酒駕事件後首度公開亮相，被問到此事，她先是面露尷尬，嘆了一口氣之後說：「當天（他）真的沒有喝酒，真的是代謝問題，但現在講再多都變藉口。」

「愛的噩夢」中大飛幫好友林柏宏掩飾偷吃，大飛笑認現實生活中也曾做過同樣的事，沒想到被在座的人瘋狂吐槽，謝欣穎直呼：「沒有喔！女生不會幫喔！不淌這個渾水，三觀不正不行。」對於三觀不正無法接受的謝，被問到日前王柏傑因為酒駕錯次誤示範上版面，謝欣穎被問到這段時間是否感覺像「噩夢」？她說：「不會啦，這只是過程。」也透露，事發後沒有罵王柏傑，體諒是因為送兩人共養的愛犬去洗澡才會發生事情，說道：「人沒事就好。」

至於之後是否有去祈求行車平安，她自嘲：「反正我現在也沒車。」一旁的林柏宏也推薦，自己都會叫專門接送狗狗去洗澡的服務，「等等我把聯絡方式推給你。」

對於前一天喝完酒隔天仍會被測到酒精濃度達0.44毫克一事？大飛緩頰，「是有可能會這樣的。」他也說：「這件事確實不對，沒有意識到這件事的嚴重性。」

台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
導演廖明毅、監製丁長鈺出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝...
導演廖明毅、監製丁長鈺出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
謝欣穎、項婕如、林柏宏、吳志慶(大飛)出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。...
謝欣穎、項婕如、林柏宏、吳志慶(大飛)出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
林柏宏、謝欣穎、項婕如出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝...
林柏宏、謝欣穎、項婕如出席台北電影節《愛的噩夢》星光首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

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