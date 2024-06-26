入圍奧斯卡、與李奧合作 莉莉認了「超棒的一年」

莉莉葛萊史東能與李奧納多狄卡皮歐、馬丁史柯西斯合作，又與艾瑪史東，回想至今直呼「不可思議的一年」。圖／Apple TV+提供

莉莉葛萊史東帶來溫馨新片「帕瓦之舞」，講述美洲原住民 女性現今遭遇的困境，莉莉去年才與李奧納多狄卡皮歐合作「花月殺手」爆紅，一整年持續入圍各大影后，她並順勢成為坎城影展評審之一，「如果我年老的時候回顧現在，這絕對是特別重要的一年」，而當自己提名奧斯卡 的當下，手機裡瞬間暴增600封祝賀簡訊。

莉莉笑說頒獎典禮當晚，就有一群高中好友特別租借學校的禮堂，觀看典禮為她加油打氣，「他們還邀請我的媽媽出席活動呢，真的很感動」，而她雖然與「可憐的東西」在獎季纏鬥一整年，最終她拿下金球獎 、演員工會獎，艾瑪則拿下奧斯卡影后，「我們成為了好朋友，還會分享彼此的幸運物」，還幽默表示為了出席活動而租借鑽戒時，看到彼此戒指上的寶石，還會揶揄是「無限寶石」。

因為原住民血統，一連演出「花月殺手」、「帕瓦之舞」都以原住民困境為主題，這次題材也同樣沉重，「根據美洲原住民事務局表示，全美目前已有4千多起原住民失蹤、謀殺的案件尚未解決」，希望能透過這部電影讓外界重視原住民議題。