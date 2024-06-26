六人行男星馬修派瑞致死K他命來源調查 數人恐遭起訴

影集「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命的相關調查「接近完成」，警方認為有「數人」應遭起訴。路透

美國娛樂媒體「時人」（People）今天引述執法調查單位消息人士報導，影集「六人行」男星馬修派瑞 （Matthew Perry）死於K他命的相關調查「接近完成」，警方認為有「數人」應遭起訴。

馬修派瑞是1990年代美國熱門喜劇影集「六人行」（Friends）主角之一，他去年10月28日在洛杉磯 家中死亡，享年54歲。當局認定他是意外死亡。

時人去年12月取得的一份解剖報告顯示，馬修派瑞死於K他命（ketamine）的急性作用，伴隨溺水、冠狀動脈疾病和丁基原啡因（buprenorphine）的作用等因素。丁基原啡因是一種用於治療類鴉片藥品使用疾患（opioid use disorder）的藥物。

當時時人也報導，洛杉磯郡驗屍官已在當月完成馬修派瑞死因的調查。到了今年5月，洛杉磯警局告訴時人，驗屍報告12月公布後，他們便對馬修派瑞死於用藥過量的情況展開調查。

警方偵查消息人士5月告訴時人，洛杉磯警局與美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）及美國郵政 檢查局（U.S. Postal Inspection Service）持續合作，試圖查明造成馬修派瑞死亡的K他命來源。

消息人士如今表示，是否有人會遭到起訴，將由聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）做出最終決定。

聯邦檢察官辦公室今天對時人的詢問回覆表示「不予置評」，美國緝毒局則未立即回應時人今天的置評請求。

根據解剖報告，馬修派瑞死亡前的時期持續接受K他命輸液治療。他在死前1年出版的回憶錄「朋友、戀人與最糟糕的事」（Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing）當中，揭露自己與藥物成癮問題的搏鬥。