我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不適人住的加州危樓7人搶 成交價比要價高5.5萬

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻是這國

六人行男星馬修派瑞致死K他命來源調查 數人恐遭起訴

中央社洛杉磯25日綜合外電報導
影集「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命的相關調查「接近完成」，警方認為有「數人」應遭起訴。路透
影集「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命的相關調查「接近完成」，警方認為有「數人」應遭起訴。路透

美國娛樂媒體「時人」（People）今天引述執法調查單位消息人士報導，影集「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）死於K他命的相關調查「接近完成」，警方認為有「數人」應遭起訴。

馬修派瑞是1990年代美國熱門喜劇影集「六人行」（Friends）主角之一，他去年10月28日在洛杉磯家中死亡，享年54歲。當局認定他是意外死亡。

時人去年12月取得的一份解剖報告顯示，馬修派瑞死於K他命（ketamine）的急性作用，伴隨溺水、冠狀動脈疾病和丁基原啡因（buprenorphine）的作用等因素。丁基原啡因是一種用於治療類鴉片藥品使用疾患（opioid use disorder）的藥物。

當時時人也報導，洛杉磯郡驗屍官已在當月完成馬修派瑞死因的調查。到了今年5月，洛杉磯警局告訴時人，驗屍報告12月公布後，他們便對馬修派瑞死於用藥過量的情況展開調查。

警方偵查消息人士5月告訴時人，洛杉磯警局與美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）及美國郵政檢查局（U.S. Postal Inspection Service）持續合作，試圖查明造成馬修派瑞死亡的K他命來源。

消息人士如今表示，是否有人會遭到起訴，將由聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）做出最終決定。

聯邦檢察官辦公室今天對時人的詢問回覆表示「不予置評」，美國緝毒局則未立即回應時人今天的置評請求。

根據解剖報告，馬修派瑞死亡前的時期持續接受K他命輸液治療。他在死前1年出版的回憶錄「朋友、戀人與最糟糕的事」（Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing）當中，揭露自己與藥物成癮問題的搏鬥。

馬修派瑞 洛杉磯 美國郵政

上一則

陳喬恩「墨雨雲間」演技爆發卻沒宣傳？網揪1關鍵原因

延伸閱讀

洛杉磯縣增銷售稅 縣政委員會4:0票決 11月公投

洛杉磯縣增銷售稅 縣政委員會4:0票決 11月公投
布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話

布班克警察丟回遊民 洛市議會抗議 網民各說各話
洛杉磯一加油站賣出兩張兆彩頭獎 分紅197萬元創紀綠

洛杉磯一加油站賣出兩張兆彩頭獎 分紅197萬元創紀綠
洛縣政委員會4:0通過 半分錢銷售稅建房11月公投

洛縣政委員會4:0通過 半分錢銷售稅建房11月公投

熱門新聞

楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
楊冪主演的「狐妖小紅娘」收視不如預期。(取材自微博)

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

2024-06-20 07:00
陳曉受訪面無表情，陳妍希一旁甜笑看老公。圖／摘自微博

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

2024-06-19 09:49
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00

超人氣

更多 >
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱
她打算扔掉去世祖母藏書 卻發現內夾萬元鈔票

她打算扔掉去世祖母藏書 卻發現內夾萬元鈔票
中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕

中國25歲人氣女網紅遭殺害棄屍 年長10歲男友行凶被捕