謝霆鋒花1年肉體改造 大秀冰塊肌強忍1件事

謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供

歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒 合作新片「海關戰線」。謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，更親自上陣演出多場動作戲，向來自我要求極高的他，為此進行一年的地獄訓練來肉體改造，練出驚人的冰塊腹肌，更難得拍攝了一組man味十足的照片和影迷分享健身成果，「因為這回是要演出紀律部隊，我對飲食、練拳及健身都嚴謹一些了，更不能吃消夜。」

「海關戰線」以華麗的陣容及精彩的動作場面成為觀眾高度期待的電影，在海外影展也獲得高度評價，獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，主演謝霆鋒還獲得此電影節的最高榮譽─亞洲之星大獎，可說是雙喜臨門，之前古天樂、郭富城、阿部寬等巨星都曾獲得亞洲之星大獎殊榮。

電影中謝霆鋒不但設計出連場動作場面，更要親自上陣演出，務求拍出有創意且能提供感官刺激的最佳畫面；他更是提升自我要求，好應付高強度的動作演出。

謝霆鋒在電影開鏡的一年前開始訓練體魄，有計畫的將身體狀態練到最精瘦的模樣，在開機之前，還誠意十足的拍攝了一組MAN味爆棚的照片，可以見到他經過一輪健身、拳術等地獄式特訓，再加上嚴格的飲食控制，體態達到顛峰狀態，一身均稱結實的肌肉，尤其是腹部的冰塊肌非常吸睛。

謝霆鋒說：「這次確實對身體的要求比較高，因為要扮演紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！」他透露對自己下了最嚴格的要求，從飲食、健身到練拳都非常嚴謹的安排，他笑說：「要說得出，做得到！」

他也表示沒有什麼獨特的秘訣，要能抗拒美食，「最重要的是要吃得很清淡，因為要拍很多動作場面，運動量已經很大了，但是這次拍了很多夜戲，曾經一次通宵了三個星期，只要熬夜都一定會想吃東西，要很努力的去忍住，不然再怎麼運動都很難維持住身材。」