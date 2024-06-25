我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美公民 免回母國面談

謝霆鋒花1年肉體改造 大秀冰塊肌強忍1件事

記者黃保慧／即時報導
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供

歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作新片「海關戰線」。謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，更親自上陣演出多場動作戲，向來自我要求極高的他，為此進行一年的地獄訓練來肉體改造，練出驚人的冰塊腹肌，更難得拍攝了一組man味十足的照片和影迷分享健身成果，「因為這回是要演出紀律部隊，我對飲食、練拳及健身都嚴謹一些了，更不能吃消夜。」

「海關戰線」以華麗的陣容及精彩的動作場面成為觀眾高度期待的電影，在海外影展也獲得高度評價，獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，主演謝霆鋒還獲得此電影節的最高榮譽─亞洲之星大獎，可說是雙喜臨門，之前古天樂、郭富城、阿部寬等巨星都曾獲得亞洲之星大獎殊榮。

電影中謝霆鋒不但設計出連場動作場面，更要親自上陣演出，務求拍出有創意且能提供感官刺激的最佳畫面；他更是提升自我要求，好應付高強度的動作演出。

謝霆鋒在電影開鏡的一年前開始訓練體魄，有計畫的將身體狀態練到最精瘦的模樣，在開機之前，還誠意十足的拍攝了一組MAN味爆棚的照片，可以見到他經過一輪健身、拳術等地獄式特訓，再加上嚴格的飲食控制，體態達到顛峰狀態，一身均稱結實的肌肉，尤其是腹部的冰塊肌非常吸睛。

謝霆鋒說：「這次確實對身體的要求比較高，因為要扮演紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！」他透露對自己下了最嚴格的要求，從飲食、健身到練拳都非常嚴謹的安排，他笑說：「要說得出，做得到！」

他也表示沒有什麼獨特的秘訣，要能抗拒美食，「最重要的是要吃得很清淡，因為要拍很多動作場面，運動量已經很大了，但是這次拍了很多夜戲，曾經一次通宵了三個星期，只要熬夜都一定會想吃東西，要很努力的去忍住，不然再怎麼運動都很難維持住身材。」

靠意志力的忍耐及高強度的訓練，讓他練出完美的肌肉及體態，而電影中，為了配合劇情需要，他也不吝嗇脫去上衣，秀出好身材，展現一年的訓練成果。

謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供
謝霆鋒練出驚人的冰塊腹肌。圖／華映提供

謝霆鋒

上一則

吳奇隆暴肥「腫一圈」 53歲真面目網驚「像成龍」

延伸閱讀

冰涼雞尾酒抗暑 調製秘方公開

冰涼雞尾酒抗暑 調製秘方公開
謝霆鋒為新片練八塊肌 網讚王菲眼光好

謝霆鋒為新片練八塊肌 網讚王菲眼光好
謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…

謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…
謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費

謝霆鋒爸曾交小49歲嫩妹 分手給2000萬港幣青春損失費

熱門新聞

最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
恬娃的卡拉OK坊今天開幕。記者林怡秀／攝影

除了白雲 還有這名女星也要出手幫唐治平

2024-06-17 10:40

超人氣

更多 >
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解
南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼
蘇州一對日本母子遭人砍傷 為近兩周第2起外國人遇襲

蘇州一對日本母子遭人砍傷 為近兩周第2起外國人遇襲