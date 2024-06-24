「浪姐5」開唱被嫌「油膩、難聽」… 這個女星超強家世背景曝光

韓雪自出道以來就爭議不斷。(取材自微博)

大陸知名歌唱綜藝節目「乘風2024」（浪姐5）即將在7月初迎來總決賽，「乘風席位搶先直播夜」24日晚搶先登場，由尚雯婕、薩頂頂、韓雪、陳麗君、謝金燕5位姐姐直播演出。當晚，韓雪一人分飾兩角演唱「負重一萬斤長大」，遭網友狠批「難聽」，相關話題還登上熱搜。

當晚，韓雪穿著白色洋裝登台，展現高冷氣質，而她纖瘦勻稱、皮膚白皙的好狀態也讓網友按讚。她選唱太一的「負重一萬斤長大」，挑戰唱功新高度。但由於表演過於用力，顯得唱腔油膩，直播期間就引來不少網友吐槽。

直播結束後，「韓雪難聽」直接衝上熱搜，網友紛紛評價，「這也叫歌？」、「別毀歌了吧」、「唱得根本代入不到歌想表達的意境裡」、「以為是黑她的，原來是真難聽」，還有人說針對她的哭腔表示，「情感是正常流露的，也不必模仿小女孩的歌聲，真的不舒服，正常唱就好了吧」。

但也有網友為她緩頰，表示唱歌本就不是韓雪專業，自然會有緊張感，相信她也是為了想要達成出色發揮，所以才用力過猛適得其反。

據悉，軍人家庭出生的韓雪，爺爺是解放軍 的高級將領，外公是原北京軍區司令員，而父親則是北京某集團公司董事會主席。她自出道以來就背負著「靠關係上位」、「技不如人」標籤。

韓雪曾說過自己的「三不原則」：不拍吻戲、不和圈中人打交道、不拿自己當圈中人，還因此被主持人金星當場吐槽「那你當什麼演員？」一度引起網友熱議。