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「肅國公」迷人眼神祕密？ 王星越被稱「眼線哥」 網笑：畫到太陽穴了

娛樂新聞組／即時報導
王星越被封為「眼線哥」。(取材自微博)
王星越被封為「眼線哥」。(取材自微博)

古裝劇「墨雨雲間」雖然大結局了，但相關熱度絲毫未減，尤其在劇中扮演「肅國公」蕭蘅的王星越，聲勢水漲船高，關於他的話題不斷。近日，王星越在劇中的眼線妝容引發熱議，網上甚至傳出了「肅國公眼線教程」。

「墨雨雲間」中，王星越飾演的「肅國公」，殺伐決斷、帥氣多謀，是吳謹言飾演的薛芳菲復仇最大的力量。但有眼尖網友發現，「肅國公」出場時總是畫著精緻眼妝，尤其深邃的眼神在眼線點綴下，更顯神秘與魅力，讓人一眼難忘。

王星越的眼線造型也成為了許多時尚部落客討論焦點。大家紛紛表示，王星越的眼線妝容充滿個性，完美展現了他的獨特魅力。有網友說，「真的太帥了」、「好適合王星越」、「眼線都畫到太陽穴了」、「神來之筆，帥氣加分」，還有人說，「這眼線不僅是王星越的妝容亮點，更是他的『底線』所在」。

據悉，22歲的王星越入行5年，演過的電視劇超過10部，包括「周生如故」中的大反派、「寧安如夢」中女主的白月光，去年他更在「為有暗香來」中擔任男主角，深情守護女主角周也，內斂演技獲讚。

其實，除了王星越，男演員王鶴棣和張若昀的眼線妝容也曾引起網友討論。

前兩年，王鶴棣在電視劇「蒼蘭訣」中，扮演「魔族第一帥」東方青蒼暴紅，他雖是霸氣魔頭，卻因深情酷帥人設圈粉無數。劇中，王鶴棣也是頂著一個濃厚眼妝，尤其眼線部分最是出彩。而張若昀在「慶餘年2」中的眼妝也收到不少好評，不少粉絲表示，瞬間帥度大升級。

張若昀的眼妝為他增加不少帥度。(取材自微博)
張若昀的眼妝為他增加不少帥度。(取材自微博)
王鶴棣在「蒼蘭訣」中扮演「魔族第一帥」東方青蒼暴紅。(取材自微博)
王鶴棣在「蒼蘭訣」中扮演「魔族第一帥」東方青蒼暴紅。(取材自微博)

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