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為救孫安佐砸千萬不手軟 孫鵬狄鶯「財力曝光」

記者李姿瑩／台北即時報導
狄鶯（左起）、孫鵬、孫安佐一家三口。（取材自臉書）
狄鶯（左起）、孫鵬、孫安佐一家三口。（取材自臉書）

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐（現改名「孫健豪」）屢次鬧出風波，兩夫妻為他善後燒了不少錢，外傳狄鶯、孫鵬夫妻把孫安佐從美國救回燒了近3000多萬（新台幣，下同），在美奔波期間還要負擔住宿費、交通費，孫安佐回台後又被起訴花錢打官司4年。這次孫鵬為兒子的風波聘請3位知名律師，花了30萬元交保，加上從小讀私校每年學費約60萬、美國學費200萬，總費用估計是一棟豪宅的錢。雖然外界不斷喊話兩夫妻再不放手會「晚年淒涼」，但孫家似乎一樣過著富有的生活，並沒有受到太大的影響。

究竟孫家是否真如孫安佐直播中所言：「我家很有錢餒！」對此，命理師沈嶸首先通靈感應調閱狄鶯的受胎基因，發現狄鶯是「上等命」，具有「富貴一生」的命格，出生就帶有「有錢人密碼」，確實很會賺錢，只要此生好好守財，一生都不會窮。

至於孫鵬則是「中等命」，天生不帶有「富貴」和「有錢」的密碼，針對許多網友感嘆孫鵬娶了狄鶯、生下孫安佐真是人生不幸，沈嶸表示事實上孫鵬才是因為娶了狄鶯，而能連帶享受到富貴的生活，孫鵬離開狄鶯並不會比現在更好。

而自小養尊處優的孫安佐，是否也有繼承到母親狄鶯的「富貴命」？沈嶸說，她深入通靈後，發現孫安佐確實有遺傳到「富貴一生」的命格，但被自身業力覆蓋、干擾，他身上有「失敗」、「不穩定」、「損財」和「上癮症」的不良業力，導致他的富貴命格出現不穩定的現象，甚至很有可能會因為他的不當言行，破壞了「富貴一生」的命格，必須小心謹慎才能繼續維持。

狄鶯與孫鵬結婚2年後一度離婚又再復婚，孫安佐在泰國闖禍後，狄鶯曾喊話想跟孫鵬離婚，究竟兩人現在感情如何？沈嶸說，她通靈兩人緣分，發現1998年結婚時是兩人是「危機緣」，確實有許多生活背景與價值觀的不合，如今2024年兩人已是「修成正緣」，代表兩人為了關係都付出了龐大的努力，讓婚姻往更好的方向邁進，正如狄鶯22日在臉書貼出跟孫鵬的合照寫下：「拋棄前嫌，釋然所有，寬容理解，才是生命的自由。」沈嶸對於狄鶯的付出，也給予肯定。

沈嶸。(圖／伊甸社會福利基金會提供)
沈嶸。(圖／伊甸社會福利基金會提供)

孫安佐 泰國 臉書

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