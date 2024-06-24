30年前訪台宣傳 篠原涼子當眾遭女粉親吻

篠原涼子私下愛聊育兒經。圖／friDay影音提供

由篠原涼子、笨蛋節奏攜手主演日劇 「YIPS 易普症」，對於首度合作，兩人彼此印象都很好，年齡相近沒有代溝，還有共同的話題。他們接受friDay影音訪問時，熱情向台灣觀眾問候，異口同聲推薦這部作品「我們鬥嘴最好看」。

篠原涼子表示，真的很高興兩人能夠合作，雖然之前有參與笨蛋節奏的作品，但可以一起演戲、鬥嘴超級開心。笨蛋節奏則因為與編劇河野良是老朋友，透露：「我幾乎還沒看到劇本就答應演出了。」

但由於第一集劇情需要而要泡冷水池，兩人回憶當時是非常冷的冬天，笨蛋節奏笑說沒想到第一集就被導演、編劇整到，「與其說難忘，不如說是會讓我懷恨一輩子的作品！」篠原涼子竟然還因此得了花粉症，為戲犧牲甚大。

被問到有沒有到過台灣，笨蛋節奏興奮地回應：「台灣太棒了，食物又好吃，日本 流行的事物在台灣也有。」他大呼自己真的超愛台灣之外，還開玩笑說：「我如果去台灣會不會被認出來啊，想在台灣被捧上天。」

篠原涼子則回憶九零年代因為是女子團體「東京勁舞娃娃」的關係常到台灣，更爆料自己當時在台演出時，竟發生「有人上台親了我」，讓笨蛋節奏驚訝地說：「這不要講比較好吧？」篠原涼子才補充解釋：「是女粉絲輕輕的親一下啦！」並沒有特別見怪。