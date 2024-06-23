EXO都敬秀台灣演唱會神秘嘉賓 果然是她 全場嗨翻

李泳知(右)驚喜合作都敬秀。記者王聰賢／攝影

EXO成員都敬秀周末連續兩天在台灣舉辦首次個人亞洲巡迴粉絲演唱會，台北是他的海外第一站，6月22、23日兩天共吸引6000名粉絲朝聖擠爆天母體育館。驚喜的是，今天場次竟然冒出韓國饒舌歌手李泳知當合唱嘉賓，讓全場粉絲直呼賺到。

都敬秀今日同樣以最新專輯的主打歌「Mars」開場，他昨晚嫌棄粉絲應援聲音太小，今天粉絲直接扯開喉嚨大叫，讓都敬秀大讚有進步，「今天從第一首歌開始大家就充滿能量，真的是太好了，今天的氛圍很棒，真的有嚇一跳。」

他以中文熱情回應粉絲「好久不見！歡迎大家」，同時提到第一天演出後的感想，「首先昨天的演出已經成為很好的回憶，我有預感今天的演出也會成為滿滿的回憶，我太喜歡台北了，我昨天有吃火鍋，真的太好吃了，我昨天吃火鍋的時候，有吃到一些生平沒吃過的食材，就是鴨血，太好吃，太驚訝了，昨天的肉大概吃了5、600克，鴨血也吃了超多。」

都敬秀分享前天到台北就去吃思念已久的牛肉麵，特地找沒有觀光 客的巷弄美食，還點了很多小菜，尤其小魚乾花生，「光這道小菜就可以吃兩碗飯」。

而粉絲間早已瘋傳李泳知可能會擔任他演唱會的嘉賓，因為李泳知正好在周六剛結束北流演出。果然李泳知今天驚喜現身，獻唱代表作「I Am Lee youngji」、「Not Sorry」，讓現場粉絲陷入瘋狂。

李泳知以為大家沒聽過自己的歌，現場清唱一段要粉絲接唱，沒想到粉絲竟成功跟著唱出來，讓她猛說這次學到的台語「水啦」。隨後她和都敬秀合作「Small Girl」驚喜舞台，聽到現場的尖叫聲快把屋頂掀開，都敬秀故作吃醋抗議：「現在的反應是不是比剛剛都還熱烈？」

有趣的是，當都敬秀要求李泳知站靠近一點時，竟當場遭李泳知拒絕。都敬秀不解為何李泳知從先前拍攝MV時就跟他保持距離，李泳知這才解釋「我還不想那麼早死」。都敬秀也提到：「因為行程剛好對上，泳知提議如果可以一起有個合作舞台的話，應該會很棒吧！我真的充滿感謝。」

李泳知說明「Small Girl」是一首特別的作品，「像我這樣身高比較高大的人，在遇到戀愛或是一些狀況的時候，可能會覺得是缺點，導致自尊心稍微下降的時候，大概就是形容這種狀況的一首歌。希望大家可以多多關注、喜歡這首歌。」