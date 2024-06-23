「武打版林志玲」放膽抽脂 2坨肉不見大秀鉛筆腿

瑭鈺(右)再與導演吳念真合作。圖／亞凰國際娛樂提供

身手俐落矯健、外型酷似名模林志玲 的女演員瑭鈺（瑭霏），受邀出席醫美診所一日店長兩周年活動。她特別來體驗最新技術「音浪脂雕」，是因為之前有大腿及馬鞍肉困擾，即便有運動，這兩塊肉始終難消除，穿牛仔褲時總是會擠出兩坨肉，讓她拍戲時在鏡頭上線條不好看，終於在醫美後解決問題了。

瑭鈺決定放膽做抽脂手術，坦言事前非常害怕，上網查了很多相關文章，發現網上不少人分享可能會有凹凸不平、術後恢復很疼痛等問題，好在完全沒發生在她身上，表示術後只有酸痛感，也不需要按摩，穿著塑身衣就恢復得很好，瑭鈺感謝說：「讓我找回失去已久的下身細細腿線條，未來我更有自信的面對鏡頭了！」