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離婚是炒作？ 陳妍希新劇「恰巧」開機 和22歲鮮肉大談姐弟戀

娛樂新聞組／即時報導
陳妍希(右)和小鮮肉主演的新劇日前開機。(取材自微博)
陳妍希(右)和小鮮肉主演的新劇日前開機。(取材自微博)

結婚8年的陳曉和陳妍希，近日被狗仔爆料婚姻亮紅燈，還說陳曉提出願「淨身出戶」離婚，相關話題接連占據各大平台熱搜榜，但兩位當事人均未回應此事。羊城晚報報導，有網友發現，陳妍希近日有一齣戲在播、一個綜藝待播，還有個新劇開拍，種種巧合讓不少人認為這是一場有預謀的炒作。

由陳妍希、周柯宇主演的新劇「狙擊蝴蝶」日前開機，劇中，41歲陳妍希飾演失婚女，合作小19歲的鮮肉周柯宇上演姐弟戀。而在婚變事件爆發後、神隱多日的陳妍希也更新微博，曬出多張劇照，還利用劇中男主角的名字「李霧」大玩諧音梗「換個視角收李霧」，為新戲宣傳。

「狙擊蝴蝶」的開機進一步證實了網友對於「炒作離婚」的猜測。據報導，不少網友認為，陳妍希、陳曉離婚話題在熱搜榜霸榜兩日，或許就是為了新劇開機這一刻，「動機耐人尋味」、「新劇人設也是離婚女人，你們說巧不巧」。

還有網友開酸，「如果真是炒作，不管是誰發起的，行為都很惡劣」、「生活中演技可太好了」、「難怪狗仔爆料指說陳妍希好話，一股勁的指責陳曉」。

陳曉和陳妍希自從被爆婚變後，很多媒體都想和兩人的工作室聯繫核實，但至今都沒有給出合理答案，也就是說，沒有承認離婚，也沒有承認沒離婚。如此反應更讓網友質疑婚變傳聞的真實性。

據悉，陳妍希除了新劇「狙擊蝴蝶」開機，她主演的鄧麗君故事「但願人長久」正在熱播中，另外，她還參加了新綜藝「十天之後回到現實」。

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