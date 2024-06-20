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沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

娛樂新聞組／即時報導
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

憑藉選秀節目「創造101」第三名成為女團「火箭少女101」楊超越，出道以來話題不斷，近年演過不少電視劇的她，演技一直備受爭議。沒想到的是，楊超越近日因為熱播劇「墨雨雲間」火了，她在劇中客串紅顏薄命的姜梨，「破碎感」的哭戲圈粉無數，還有人說她「美過主角吳謹言」。

「墨雨雲間」描述淮鄉第一才女薛芳菲遭夫家陷害險死，機緣巧合之下以相國千金姜梨身分重回世人眼前，展開復仇計畫。楊超越飾演的正是相國千金姜梨，但她第一集就香消玉殞，由吳謹言飾演的「薛芳菲」頂替身分，重返姜家為她討回公道。

楊超越在劇中的哭戲被指充滿「破碎感」，尤其在梨花花瓣飄落的氛圍下，隔著螢幕都讓人感到心疼。她的戲分雖然不多，但每一次露臉都給人留下深刻印象，可說是一次非常成功的客串，並意外收穫不少好評。

據悉，楊超越近幾年演過的古裝劇包括「說英雄誰是英雄」、「重紫」、「七時吉祥」，但口碑並不佳，搭檔丁禹兮主演的「七時吉祥」，甚至被批演技不佳，拖累整個劇組。還有網友批她，「紅得太容易了，對角色沒有敬畏感」。

沒想到，「墨雨雲間」的客串演出，讓她口碑大翻轉，有網友說，「沒有主角運演配角也很好」、「她終於找到了表演的舒適區」、「太讓人驚豔」、「這才是真正的白月光」。

楊超越(右)曾搭檔丁禹兮演出「七時吉祥」，卻遭到差評。(取材自微博)
楊超越(右)曾搭檔丁禹兮演出「七時吉祥」，卻遭到差評。(取材自微博)

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