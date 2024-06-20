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加拿大影星唐納蘇德蘭逝世享壽88歲 曾出演飢餓遊戲

中央社洛杉磯20日綜合外電報導
加拿大老牌影星唐納蘇德蘭辭世，享壽88歲。(路透資料照)
加拿大老牌影星唐納蘇德蘭辭世，享壽88歲。(路透資料照)

加拿大老牌影星唐納蘇德蘭的兒子今天表示，這位演技派男演員已經辭世，享壽88歲。唐納蘇德蘭縱橫影壇逾半世紀，曾出演「決死突擊隊」、「飢餓遊戲」等多部電影。

法新社報導，同為演員的基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）在社群平台X寫道：「我帶著沉重的心情告訴大家，我的父親唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）已經逝世。」

唐納蘇德蘭堪稱最知名的加拿大人之一，外表出眾的他擁有一雙目光銳利的眸子，為他出演的種種角色注入深度與神祕感。

他飾演過瀟灑的男主角、反派英雄和惡棍，年輕一代影迷最熟悉的則是「飢餓遊戲」（The Hunger Games）系列電影中邪惡的「史諾總統」（President Snow）。

基佛蘇德蘭寫道：「我個人認為（他）是電影史上最重要的演員之一，無論角色是好是壞或是醜，都不會嚇住他。」加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也隨即作出回應，稱讚唐納蘇德蘭是「偉大的加拿大藝術家」。

唐納蘇德蘭生前曾奪金球獎艾美獎殊榮，並於2017年獲頒奧斯卡終身成就獎。

路透社報導，他的演藝生涯從1960持續至2020年代，在1970年代躋身好萊塢大咖之列，到80幾歲都還有電影電視節目找他上陣。

除了「決死突擊隊」（The Dirty Dozen）與「飢餓遊戲」，他出演的代表性電影還包括「外科醫生」（M*A*S*H）、「柳巷芳草」（Klute）、「凡夫俗子」（Ordinary People）等。（譯者：楊昭彥）1130621

加拿大 艾美獎 金球獎

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