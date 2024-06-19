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孫安佐遭警帶回偵訊 狄鶯發文「若是獅子，何須炫耀」

記者陳慧貞／即時報導
狄鶯。圖／摘自臉書
狄鶯。圖／摘自臉書

台灣藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐日前因與經紀人現身信義區夜店，還攜帶瓦斯火槍上街，引發警方關注，日前已傳喚朱姓經紀人到案說明，19日孫鵬住家遭台北市警方及檢調人員進行搜索，被查扣部分火藥及匕首，孫安佐則被帶回警局偵訊，據了解，愛子心切的孫鵬前往市刑大關心，狄鶯也在稍早前發聲了。

兒子孫安佐再惹爭議，狄鶯稍早前未接電話未回應，而是在臉書引用「你若是獅子，何須炫耀」的文章發文，稱道：「如果你夠強，想藏都藏不住，還怕人家不知道嗎..？」文章內容講述一位小伙子牽著價值百萬的純種藏獒外出散步，逢人便炫耀這隻狗的強壯和難以駕馭，聲稱需要四五百斤的力量才能牽住，但碰到路邊一個禿頂老頭、一隻掉光毛的老狗，藏獒對著老狗狂吠，但老狗完全不受影響。

狄鶯發文道：「任何時候都別 輕易「炫耀」，低調，是聰明的作法！」又說：「你炫耀什麼，往往說明你缺什麼，真正擁有實力的人，往往處於平靜祥和的狀態，就像那位老人和那條「老狗」，只是淡定從容地存在著。」，文末做出結論「你已經是獅子了，何須證明？何須炫耀？」

孫安佐 臉書

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