揚威國際成華人之光 張信哲超猛成績曝光

張信哲成為首位在杜拜舉辦演唱會的華語歌手。圖/潮水音樂提供

張信哲日前寫下新歷史,成為首位在杜拜舉辦演唱會的華語歌手,在國際引發轟動,包含中東在地媒體跟外媒不僅爭相報導,並都給予極高度評價,揚威國際成為華人 之光!

作為第一個站上阿拉伯半島開唱的華語歌手,他的「未來式」世界巡演登上FOX(福斯新聞網)「Fox 40」、美國NCN(News Channel Nebraska)、北美權威金融刊物「BUSINESS INSURANCE」等等。

多倫多「The Global And Mail」(環球郵報)寫道「As cheering fans brought Jeff Chang back for a third encore, the star expressed his own hope that the success of this first concert will encourage “more Chinese singers to come to Dubai to perform”.」,在粉絲熱烈地第三次安可聲後,張信哲由衷地表示唯一的心願則是希望由自己成功開唱後,可以激勵更多華語歌手來到杜拜開唱,張信哲為華語音樂、乃至華語歌壇的努力推廣和宏願,令人感佩不已!

精益求精的他也翻新演唱會內容不斷改版,「未來式終極版」世界巡演於本周在內蒙呼和浩特登場,29、30日則要唱進北京國家體育場(鳥巢),首場開票賣光後加場同樣秒殺,風光佳績無疑再次證明「哲式情歌」的魅力不減。他同時積極經營YT,每到新城市皆以最快速度拍攝文旅影片,在該站配合歌曲播放,更不眠不休拍攝Vlog每周五更新,呼籲大家盡速訂閱「阿哲你好呀」YouTube 官方頻道。