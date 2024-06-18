古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

「承歡記」中，許凱(左)、楊紫「巴士吻」超甜。(圖／愛爾達電視提供)

由楊紫、許凱主演愛情都市劇「承歡記」，該劇網路平台開播後話題不斷，不但寫下微博超話閱讀量破30億大關，更在美國、泰國、越南 、新加坡 等地創下收視第一的好成績，而楊紫和許凱首次搭檔也碰出全新CP感，不少粉絲也敲碗希望兩人能二搭演出。

古裝男神許凱在」承歡記」中換上西裝、扮演冷漠毒舌、處處要強的霸道總裁「姚志明」，帥氣逼人的造型和前後反轉的精湛演技也讓他獲得近90萬粉絲，被問到自己和角色最大的差別時，他說：「姚志明前期就是冷漠的霸總，後面因戀愛變成陽光少年，但其實他的陰暗、刻薄、自私自利的一面，都源自於他的原生家庭，這都是他的一種保護色。」

據悉，這是許凱首次和楊紫搭擋演出，被問到印象最深刻的拍攝回憶時，許凱笑著說：「姚志明在觀光 巴士上向麥承歡的那段告白戲，大家好像都很喜歡，但其實那是在上海外灘拍的，當下真的感覺全世界都在圍觀，真的是『社死』。」爾後他也補充說到現代戲和古裝戲最大的不同，「因為我們拍慣了古裝都是大悲大痛，覺得現代戲好像沒什麼重點，但後面才發現這就是『生活』，要在生活中尋找屬於自己的那份快樂」。