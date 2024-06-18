這是女明星的家？她的客廳照曝光 連餐桌都堆滿衣服

陳翊萱家的客廳亂到看起來像倉庫。(圖／光意娛樂提供)

台灣女星陳翊萱日前與居家整聊室合作，請他們來整理家中客廳與服裝間。她表示因為工作的關係，需要買很多的衣服跟造型，結果就是服裝間的衣服多到裝不下，連餐桌區也都是衣服小山，餐桌與客廳茶几也都堆滿物品看不到桌面。

此次整理出動了六位整理師，從早上10時整理到晚上8時，從原預定八小時的工作，到最後花了十個小時才全部完成。

陳翊萱過去很常在韓貨代購的群組買衣服，看到就不斷加一，每次都是一大個批貨袋的衣服，更曾一個月花新台幣6到8萬治裝。

陳翊萱整理出好幾大袋穿不到的衣物。(圖／光意娛樂提供)

也因為家裡東西太多，陳翊萱平時不太會邀請朋友到家裡，偶爾有老朋友來吃飯，她也要前一天趕緊整理客廳跟餐桌。

有次她訂大閘蟹請朋友來家裡吃，大家興致一來說要跳舞，五、六個人就擠在超有限的空間裡跳。雖然影片po上網後粉絲都很喜歡、迴響很好，但也有不少留言好奇問「妳們是在哪裡跳的舞啊？看起來好像倉庫」，讓她哭笑不得。

正好這幾天陳翊萱父親的狗寄養在她家，整理後連狗都被嚇到。陳翊萱笑說「牠一走出來眼神超級不知所措，很慢的往前走還不停左看右看，一覺醒來就到另一個世界的樣子。」