我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿T恤牛仔褲被拒進精品店 名人第二天精心打扮馬上進入

紐約法拉盛性侵亞裔少女 無證客嫌犯抓到了

這是女明星的家？她的客廳照曝光 連餐桌都堆滿衣服

記者林怡秀／即時報導
陳翊萱家的客廳亂到看起來像倉庫。(圖／光意娛樂提供)
陳翊萱家的客廳亂到看起來像倉庫。(圖／光意娛樂提供)

台灣女星陳翊萱日前與居家整聊室合作，請他們來整理家中客廳與服裝間。她表示因為工作的關係，需要買很多的衣服跟造型，結果就是服裝間的衣服多到裝不下，連餐桌區也都是衣服小山，餐桌與客廳茶几也都堆滿物品看不到桌面。

此次整理出動了六位整理師，從早上10時整理到晚上8時，從原預定八小時的工作，到最後花了十個小時才全部完成。

陳翊萱過去很常在韓貨代購的群組買衣服，看到就不斷加一，每次都是一大個批貨袋的衣服，更曾一個月花新台幣6到8萬治裝。

陳翊萱整理出好幾大袋穿不到的衣物。(圖／光意娛樂提供)
陳翊萱整理出好幾大袋穿不到的衣物。(圖／光意娛樂提供)

也因為家裡東西太多，陳翊萱平時不太會邀請朋友到家裡，偶爾有老朋友來吃飯，她也要前一天趕緊整理客廳跟餐桌。

有次她訂大閘蟹請朋友來家裡吃，大家興致一來說要跳舞，五、六個人就擠在超有限的空間裡跳。雖然影片po上網後粉絲都很喜歡、迴響很好，但也有不少留言好奇問「妳們是在哪裡跳的舞啊？看起來好像倉庫」，讓她哭笑不得。

正好這幾天陳翊萱父親的狗寄養在她家，整理後連狗都被嚇到。陳翊萱笑說「牠一走出來眼神超級不知所措，很慢的往前走還不停左看右看，一覺醒來就到另一個世界的樣子。」

此次整理成果也讓陳翊萱直呼超滿意，打趣希望整理師們能多住三天。「經過這幾個小時，本來毫無空間的客廳跟走道都變得超級乾淨，還會有陽光灑進來的感覺，謝謝大家拯救了我的家，真的太神奇了！」

陳翊萱家的客廳經過改造後煥然一新。(圖／光意娛樂提供)
陳翊萱家的客廳經過改造後煥然一新。(圖／光意娛樂提供)

上一則

歌手賈斯汀在紐約酒醉駕車被捕 昔日才喊「想當兒子榜樣」

下一則

王柏傑隔3個月又上警局 酒測值0.44撞遊覽車被捕

延伸閱讀

高德曼訪8大道陽光老人中心 為連任造勢

高德曼訪8大道陽光老人中心 為連任造勢
華裔追星族 自製中國女星鞠婧禕旗幟 隨時展示

華裔追星族 自製中國女星鞠婧禕旗幟 隨時展示
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
青鳥行動登時報廣場水很深？設計師自爆被利用踢出群組

青鳥行動登時報廣場水很深？設計師自爆被利用踢出群組

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了