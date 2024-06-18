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席琳狄翁罹罕病現身首映 淚喊：好久沒看到這麼多人

記者陳建嘉／即時報導
席琳狄翁染罕病後，出席紀錄片「我是：席琳狄翁」紐約首映會。(美聯社)
席琳狄翁染罕病後，出席紀錄片「我是：席琳狄翁」紐約首映會。(美聯社)

樂壇天后席琳狄翁因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，已有2年多沒有任何公開行程，直至今年初才出席葛萊美頒獎典禮擔任頒獎人，近期她推出自傳紀錄片「我是：席琳狄翁」，17日出席紐約首映會，預告自己會努力重返舞台，講到激動處一度落淚喊「我已經好幾年沒看到這麼多人了，真心感謝你們」。

「我是：席琳狄翁」紀錄這位樂壇巨星如何從發現自己罹病，肌肉逐漸僵硬，後來甚至會影響她的行走、唱歌能力。席琳在電影播映前先現身致詞，除了對自己的醫生亞曼達皮奎特表達謝意，更說公開罹病之後，收到很多病友的聯繫，「身為公眾人物，我覺得我有義務讓更多人認識這個病症」，並說與導演艾琳泰勒合作拍攝時，每一天都沒有事先排練，「有時候我們只是聊天，因為真的沒心情」，紀錄天后私底下真誠的一面。

席琳帶著兒子查爾斯共同出席首映活動，強調在家人面前，會努力打起精神，也在先前的訪問中提及罹癌離世的亡夫雷尼，「我覺得我與雷尼依舊保持婚姻關係，他還是我的丈夫，每當我要去看醫生做治療的時候，都會帶著他的照片」。

外界最為關注的，除了席琳的身體近況，也很好奇她是否能夠再度高歌，席琳說自己身為表演者，熱情永遠不會消退，這段期間也在努力復健，就是為了再開巡迴演唱會，「我希望很快就會再見到大家」。

席琳狄翁(右)帶著兒子查爾斯共同出席紀錄片「我是：席琳狄翁」紐約首映會。(美聯社...
席琳狄翁(右)帶著兒子查爾斯共同出席紀錄片「我是：席琳狄翁」紐約首映會。(美聯社)

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