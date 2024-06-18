黃子佼持有未成年性影像案 法院分「社會矚目」案號審理

黃子佼持有未成年性影像案法院分「社會矚目」案號審理。(圖／本報系資料照)

藝人黃子佼 無故持有未成年性影像案，台北地檢署偵辦將黃依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院分案認為，黃子佼案受社會矚目，分「矚易」案號審理，近期將開庭，但採不公開審理制。

黃子佼所涉犯法條法定刑度為1年以下有期徒刑，另為不得上訴三審案件，由於黃子佼偵查中已經認罪，預計一個審級的審理進程不至於太慢。

事實上，黃子佼被偵辦過2次，檢方第1次處分黃緩起訴，命他繳120萬元(新台幣，約3.9萬美元)緩起訴處分金，寫至少1200字的悔過書，緩起訴處分期間2年，不過，偵查出爐後，群情對檢方處分批判尤多，檢方依職權再議，由高檢署發回重查。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警分案查辦，8月4日對黃子佼發動搜索、約談，在黃的住處查扣黃的隨身硬碟中，藏有成年、未成年女子的大量性相關影片。

檢察官調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」。創意私房論壇由綽號「老馬」的不詳人士自2012年起在美國租設網域牟利，黃子佼在2013年2月註冊加入會員，2017年8月到2023年7月，在論壇購買性影像存放在未加密的隨身硬碟裡。

檢警蒐證，黃子佼的硬碟中存有最少上百部的性影像，有7部是未成年少女，依兒少性剝削防制條例罪偵處黃子佼。

台北地檢署一次偵辦認為，黃子佼坦承犯行，自願交出檔案，加上未散布或販賣，觸犯法的是輕罪，處分黃緩起訴，但檢察官第2次偵查，將黃起訴。

檢方起訴書指出，黃子佼明知無正當理由不得持有未成年女子的性影像，卻自2023年2月17日起以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部，從事接觸性器官或性交行為的性影像。