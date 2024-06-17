「繁花」打造1:1黃河路 王家衛：從上海看到香港

胡歌在「繁花」中的西裝造型迷倒眾多劇迷。圖／澤東電影、MyVideo提供

由胡歌 、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人主演，王家衛執導首部電視劇「繁花 」重現上海90年代繁華夜生活，其中真實存在的「黃河路」，在劇組最新釋出的幕後訪問中，曾在該條路上經營餐廳的老闆即回憶道，「黃河路」是一條755公尺的長街，沿路開了100多家大酒樓，每晚一到6點，路上已是人山人海，各個餐廳閃爍著浮誇霓虹燈招牌，曾在酒樓工作的廚師也證實，「每家店開業都會邀請香港 明星來剪綵、拍照留念」，而這裡不光只是聚餐，更是商界人士重要的磋商場合，「當時的年代剛剛發展，要做生意不可能是在辦公桌上談成功，都是在飯桌上談成功的。」顯示黃河路在上海具有指標性的意義。

在「繁花」劇中飾演胡歌好兄弟的演員陳龍也稱，「以前到黃河路吃飯，是非常值得吹噓的事」，資深演員董勇在劇中飾演范總，在開播前2集有吃重角色，他也回憶當年盛況，「以前老闆曾帶我到黃河路吃飯，我心想在這裡吃一頓飯，可以抵多少個月的工資啊！」

為重現當年盛況，「繁花」視覺總監鮑德熹透露，劇組搭出一比一的黃河路，美術總監屠楠也說，「美術組搭建全長200多米的黃河路，在這區域濃縮這年代最具代表性30多家風格迥異的飯店，大量絢麗的霓虹燈，是黃河路設計和表現的核心。」王家衛認為觀眾看劇可能會覺得場面過於繁華，「但我們是要還原當時人、當時的感受。」更表示，「在我以前的電影裡我從香港看到了上海，在這裡我從上海看到了香港。」